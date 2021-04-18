Модель Playboy надела такое платье, что даже подготовленные фанаты выронили телефоны от удивления

Американка Кристин Мэй таит в себе массу загадок. Однако, когда дело доходит до её фигуры, девушка не считает нужным ничего скрывать. Знойная Playboy-модель поделилась в "Инстаграме" фото, где позирует в откровенном наряде от бренда FashionNova.

Фото © Instagram / christinee_maee

Девушка предстала в коротком платье необычного фасона, который не предполагал наличия под ним нижнего белья. Сверху тонкая ткань едва прикрывала грудь, одновременно обнажая её с неожиданной стороны. Также у брюнетки оказались открыты взору плоский живот и часть бёдер.

Фото © Instagram / christinee_maee

Фанатов девушки уже не удивишь пикантными съёмками. Но они с восторгом встретили жаркий образ своей любимицы, заявив, что ей очень идёт откровенный наряд. А некоторые настолько впечатлились, что выронили телефоны из рук.

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Фото © Instagram / christinee_maee

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Удивить Кристин Мэй может не только своими формами. Девушка параллельно занимается веб-разработками, хотя и встречает неодобрение со стороны коллег, считающих её слишком сексуальной для занятия программированием. При этом в модельной среде Кристин, наоборот, недолюбливают за то, что она слишком умная. Но американка не собирается отказываться ни от одного из своих занятий, доказывая, что привлекательная внешность и высокий интеллект могут отлично сочетаться. "Быть ​​красивой и умной не преступление", — утверждает брюнетка.

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