Модель Playboy надела такое платье, что даже подготовленные фанаты выронили телефоны от удивления
Красавица взбудоражила фантазию поклонников, которые уже давно привыкли к пикантным фото. Но среди её почитателей не только любители обнажёнки.
Американка Кристин Мэй таит в себе массу загадок. Однако, когда дело доходит до её фигуры, девушка не считает нужным ничего скрывать. Знойная Playboy-модель поделилась в "Инстаграме" фото, где позирует в откровенном наряде от бренда FashionNova.
Девушка предстала в коротком платье необычного фасона, который не предполагал наличия под ним нижнего белья. Сверху тонкая ткань едва прикрывала грудь, одновременно обнажая её с неожиданной стороны. Также у брюнетки оказались открыты взору плоский живот и часть бёдер.
Фанатов девушки уже не удивишь пикантными съёмками. Но они с восторгом встретили жаркий образ своей любимицы, заявив, что ей очень идёт откровенный наряд. А некоторые настолько впечатлились, что выронили телефоны из рук.
Фото, из-за которого я уронил свой телефон
Выглядит очень горячо
Я буквально не могу отвести взгляд
Удивить Кристин Мэй может не только своими формами. Девушка параллельно занимается веб-разработками, хотя и встречает неодобрение со стороны коллег, считающих её слишком сексуальной для занятия программированием. При этом в модельной среде Кристин, наоборот, недолюбливают за то, что она слишком умная. Но американка не собирается отказываться ни от одного из своих занятий, доказывая, что привлекательная внешность и высокий интеллект могут отлично сочетаться. "Быть красивой и умной не преступление", — утверждает брюнетка.
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