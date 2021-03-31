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Внучка из Ростова-на-Дону сняла встречу дедушки с крошечным щенком, и это любовь с первого взгляда

Не секрет, что отношения мужчин с питомцами сильно отличаются до и после того, как они заводят хотя бы одного котика или щенка. Моментально суровый глава семьи превращается в самого нежного любителя животных. Герой этого материала — идеальный пример.

31 марта 2021, 06:51

Кадры из видео © TikTok / kmosteli

Когда семья Евы Кмостели из Ростова-на-Дону решила завести тойтерьера, никто и не подозревал, чьим любимчиком станет щенок. Как только малыша познакомили с дедушкой Евы, он тут же проникся симпатией к питомцу и даже начал его защищать от бабушки, которая не разделяла восторг мужа. Благо внучка записала эту встречу на видео.

Кадры из видео © TikTok / kmosteli

Когда Ева опубликовала ролик в своём тикток-аккаунте, он быстро завирусился. За три дня его посмотрело почти 800 тысяч человек — дедушка тут же стал кумиром молодёжи. Впрочем, реакция бабушки тоже наделала много шума — фанаты Гарри Поттера заметили, что она назвала тойтерьера Коростой, как ручную крысу Рона Уизли.

Не трогай, говорит 😂😂😂😂 класс))

Tolyanovnaa

Теперь это дедушкин пёс😁😂

Mohnatiy_iej

Бабушка-то в "Гарри Поттере" шарит)

Yanarusv

Кадры из видео © TikTok / kmosteli

Кадры из видео © TikTok / kmosteli

Также многим комментаторам стало жутко интересно, как же выглядит малыш, которого так защищал дедушка. В следующем ролике Ева показала, как старик держит тойтерьера на животе с блаженным довольным лицом. Судя по реакции пёселя, ему всё нравится. Ролик тоже стал популярным — его посмотрели 80 тысяч раз.

10 отцов, которые наотрез отказывались заводить собаку, но время расставило всё по своим местам

10 отцов, которые наотрез отказывались заводить собаку, но время расставило всё по своим местам

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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