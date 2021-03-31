Внучка из Ростова-на-Дону сняла встречу дедушки с крошечным щенком, и это любовь с первого взгляда

Когда семья Евы Кмостели из Ростова-на-Дону решила завести тойтерьера, никто и не подозревал, чьим любимчиком станет щенок. Как только малыша познакомили с дедушкой Евы, он тут же проникся симпатией к питомцу и даже начал его защищать от бабушки, которая не разделяла восторг мужа. Благо внучка записала эту встречу на видео.

Кадры из видео © TikTok / kmosteli

Когда Ева опубликовала ролик в своём тикток-аккаунте, он быстро завирусился. За три дня его посмотрело почти 800 тысяч человек — дедушка тут же стал кумиром молодёжи. Впрочем, реакция бабушки тоже наделала много шума — фанаты Гарри Поттера заметили, что она назвала тойтерьера Коростой, как ручную крысу Рона Уизли.

Не трогай, говорит 😂😂😂😂 класс)) Tolyanovnaa

Теперь это дедушкин пёс😁😂 Mohnatiy_iej

Бабушка-то в "Гарри Поттере" шарит) Yanarusv

Кадры из видео © TikTok / kmosteli

Также многим комментаторам стало жутко интересно, как же выглядит малыш, которого так защищал дедушка. В следующем ролике Ева показала, как старик держит тойтерьера на животе с блаженным довольным лицом. Судя по реакции пёселя, ему всё нравится. Ролик тоже стал популярным — его посмотрели 80 тысяч раз.

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