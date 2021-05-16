Блогерша отбросила весь пафос, честно показав, как выглядят животы девушек до и после еды
Звезда соцсетей решила напомнить, что за идеальной картинкой скрываются обычные люди, которые не менее прекрасны.
У 24-летней Клары Гиллем из Теннесси, США, более 900 тысяч подписчиков в "Тиктоке". И девушка решила использовать свою популярность, чтобы обратить внимание на одну деталь.
По словам блогерши, сейчас в мире, где пристальное внимание уделяется внешности, плоский живот превратился в своеобразный аксессуар. О нём мечтают, им хвастаются в соцсетях, а вот пухлый, наоборот, предпочитают скрывать от чужих глаз. Но Клара не согласна с таким раскладом, пишет Bored Panda.
Помню, как ехала куда-то в машине и подумала, что люди показывают свои наряды только тогда, когда понимают, что у них плоский живот. Я вспомнила о видео, где говорилось, что люди воспринимают плоский живот как аксессуар, и решила, что было бы хорошо показать, что милый образ остаётся милым и после того, как вы поедите
Девушка устроила себе весёлые съёмки, продемонстрировав, как её тело выглядит в одной и той же одежде до и после еды. И если в начале эксперимента формы блогерши соответствуют стандартам соцсетей, то в конце у неё появляется значительная округлость в области талии. Клара отметила, что очень любит себя в сытом состоянии.
Вот как выглядит на мне одежда до и после целого дня еды. Позвольте мне сказать вам, что это было хорошо для моего тела, это было хорошо для моего ума, это было хорошо для моей души...
Блогерша призналась, что ей пришлось пройти долгий путь, прежде чем она стала чувствовать себя комфортно в собственном теле. И теперь она советует всем быть более терпеливыми и добрыми по отношению к себе. Однако Клара считает, что её контент не относится к категории "бодипозитив" — он скорее про ментальное здоровье и образ тела. Она предпочитает термины "уверенность" и "себялюбие".
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