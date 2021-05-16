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Блогерша отбросила весь пафос, честно показав, как выглядят животы девушек до и после еды

Звезда соцсетей решила напомнить, что за идеальной картинкой скрываются обычные люди, которые не менее прекрасны.

16 мая, 14:00
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Фото © TikTok / claraandherself

У 24-летней Клары Гиллем из Теннесси, США, более 900 тысяч подписчиков в "Тиктоке". И девушка решила использовать свою популярность, чтобы обратить внимание на одну деталь.

Фото © TikTok / claraandherself

Фото © TikTok / claraandherself

По словам блогерши, сейчас в мире, где пристальное внимание уделяется внешности, плоский живот превратился в своеобразный аксессуар. О нём мечтают, им хвастаются в соцсетях, а вот пухлый, наоборот, предпочитают скрывать от чужих глаз. Но Клара не согласна с таким раскладом, пишет Bored Panda.

Помню, как ехала куда-то в машине и подумала, что люди показывают свои наряды только тогда, когда понимают, что у них плоский живот. Я вспомнила о видео, где говорилось, что люди воспринимают плоский живот как аксессуар, и решила, что было бы хорошо показать, что милый образ остаётся милым и после того, как вы поедите

claraandherself

Фото © TikTok / claraandherself

Фото © TikTok / claraandherself

Девушка устроила себе весёлые съёмки, продемонстрировав, как её тело выглядит в одной и той же одежде до и после еды. И если в начале эксперимента формы блогерши соответствуют стандартам соцсетей, то в конце у неё появляется значительная округлость в области талии. Клара отметила, что очень любит себя в сытом состоянии.

Фото © TikTok / claraandherself

Фото © TikTok / claraandherself

Вот как выглядит на мне одежда до и после целого дня еды. Позвольте мне сказать вам, что это было хорошо для моего тела, это было хорошо для моего ума, это было хорошо для моей души...

Клара Гиллем

Фото © TikTok / claraandherself

Фото © TikTok / claraandherself

Блогерша призналась, что ей пришлось пройти долгий путь, прежде чем она стала чувствовать себя комфортно в собственном теле. И теперь она советует всем быть более терпеливыми и добрыми по отношению к себе. Однако Клара считает, что её контент не относится к категории "бодипозитив" — он скорее про ментальное здоровье и образ тела. Она предпочитает термины "уверенность" и "себялюбие".

Модель снялась с разницей в несколько секунд, показав, что таится за красивой картинкой в Instagram

Модель снялась с разницей в несколько секунд, показав, что таится за красивой картинкой в Instagram

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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