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10 удивительных оптических иллюзий, которые произошли в реальной жизни и сломали всем мозг

Оптические иллюзии можно найти не только на страницах "занимательной физики", но и в реальной жизни. Пользователей Reddit так часто сбивала с толку неудачная перспектива, что они даже сделали для таких случаев отдельную тему — confusing_perspective. В подборке ниже — 15 постов оттуда.

16 мая, 12:00

Фото © Reddit / confusing_perspective

"Где остальная часть моей дочери? А, понял. А вы?"

Фото © Reddit / confusing_perspective

Фото © Reddit / confusing_perspective

"В моём небе пиксели битые"

Фото © Reddit / confusing_perspective

Фото © Reddit / confusing_perspective

"Я клянусь, нас тут четверо"

Фото © Reddit / confusing_perspective

Фото © Reddit / confusing_perspective

"Пряжа на столе или гигантская пряжа на паркетном полу?"

Фото © Reddit / confusing_perspective

Фото © Reddit / confusing_perspective

"Это что, очередной ремейк "Гринча"?"

Фото © Reddit / confusing_perspective

Фото © Reddit / confusing_perspective

"С таким мячом в футбол не поиграешь"

Фото © Reddit / confusing_perspective

Фото © Reddit / confusing_perspective

"Редкая фотография самки кентавра"

Фото © Reddit / confusing_perspective

Фото © Reddit / confusing_perspective

"Это всё — одна фотография"

Фото © Reddit / confusing_perspective

Фото © Reddit / confusing_perspective

"Стоп! Какого чёрта ты там делаешь? Тут тебе не общественный туалет... А, ладно. Забей"

Фото © Reddit / confusing_perspective

Фото © Reddit / confusing_perspective

"Текстуры церкви ещё не загрузились"

Фото © Reddit / confusing_perspective

Фото © Reddit / confusing_perspective

Примеры из подборки — лишь крошечная часть от нескончаемого количества смешных фотографий с иллюзиями пользователей Reddit. Ещё больше — в теме Confusing Perspective.

У кота на жуткой фотографии отвалилась голова, но с ним всё хорошо — это лишь оптическая иллюзия

У кота на жуткой фотографии отвалилась голова, но с ним всё хорошо — это лишь оптическая иллюзия

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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