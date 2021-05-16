10 удивительных оптических иллюзий, которые произошли в реальной жизни и сломали всем мозг
Оптические иллюзии можно найти не только на страницах "занимательной физики", но и в реальной жизни. Пользователей Reddit так часто сбивала с толку неудачная перспектива, что они даже сделали для таких случаев отдельную тему — confusing_perspective. В подборке ниже — 15 постов оттуда.
"Где остальная часть моей дочери? А, понял. А вы?"
"В моём небе пиксели битые"
"Я клянусь, нас тут четверо"
"Пряжа на столе или гигантская пряжа на паркетном полу?"
"Это что, очередной ремейк "Гринча"?"
"С таким мячом в футбол не поиграешь"
"Редкая фотография самки кентавра"
"Это всё — одна фотография"
"Стоп! Какого чёрта ты там делаешь? Тут тебе не общественный туалет... А, ладно. Забей"
"Текстуры церкви ещё не загрузились"
Примеры из подборки — лишь крошечная часть от нескончаемого количества смешных фотографий с иллюзиями пользователей Reddit. Ещё больше — в теме Confusing Perspective.
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