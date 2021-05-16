10 удивительных оптических иллюзий, которые произошли в реальной жизни и сломали всем мозг

"Где остальная часть моей дочери? А, понял. А вы?"

Фото © Reddit / confusing_perspective

"В моём небе пиксели битые"

Фото © Reddit / confusing_perspective

"Я клянусь, нас тут четверо"

Фото © Reddit / confusing_perspective

"Пряжа на столе или гигантская пряжа на паркетном полу?"

Фото © Reddit / confusing_perspective

"Это что, очередной ремейк "Гринча"?"

Фото © Reddit / confusing_perspective

"С таким мячом в футбол не поиграешь"

Фото © Reddit / confusing_perspective

"Редкая фотография самки кентавра"

Фото © Reddit / confusing_perspective

"Это всё — одна фотография"

Фото © Reddit / confusing_perspective

"Стоп! Какого чёрта ты там делаешь? Тут тебе не общественный туалет... А, ладно. Забей"

Фото © Reddit / confusing_perspective

"Текстуры церкви ещё не загрузились"

Фото © Reddit / confusing_perspective

Примеры из подборки — лишь крошечная часть от нескончаемого количества смешных фотографий с иллюзиями пользователей Reddit. Ещё больше — в теме Confusing Perspective.