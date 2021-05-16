Работница пансионата отсудила у коллег более 300 тыс., устав терпеть насмешки из-за откровенных фото

Я снимаюсь для журналов с 17 лет, а эти фото были сделаны для Femme Rebelle, где я играла роль крутой рокерши. Коллег смутили колготки в сетку, но что мне ещё было надеть? И вообще, если бы я снималась в порно, я бы не работала в доме престарелых за 700 рублей в час. Что не так с этими фото? Да, они весьма смелые, но ничего неприличного в них я не вижу. К тому же то, чем я занимаюсь в своё свободное время, никак не влияет на мою способность выполнять работу

Клэр Уоллес