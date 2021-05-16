Работница пансионата отсудила у коллег более 300 тыс., устав терпеть насмешки из-за откровенных фото
Клэр снималась для различных журналов уже долгие годы и не считала свои снимки непристойными, максимум — смелыми.
48-летняя работница дома престарелых Клэр Уоллес смогла выиграть суд, добившись справедливости в сторону своих коллег. Женщина устроилась сиделкой в один из пансионатов Нортамберленда, Великобритания. Она проработала всего пару месяцев, когда начала слышать неприличные высказывания в свой адрес. Однажды женщина увидела, как её более старшая коллега показывает другим на телефоне снимки Клэр и смеётся.
По мнению коллеги, такие фото подходили лишь для порносайтов, а сама Клэр на них выглядела как танцовщица гоу-гоу и проститутка. Подойдя к ним, расстроенная медсестра попыталась всё свести к шутке, и вроде бы конфликт миновал, но вечером, прощаясь с ней, один из сотрудников пансионата сказал ей: "Куда ты сейчас, Пинк Лейн?" Как оказалось, Пинк Лейн — знаменитое место в городе, где собираются женщины лёгкого поведения, пишет Metro.
Такое терпеть Клэр не собиралась, поэтому пожаловалась начальству на травлю и неприемлемое поведение. Однако менеджер, проведя беседу с участниками конфликта, пришёл к выводу, что Клэр сама всем показывала эти фото, а всё сказанное было простой шуткой. В этот же месяц медсестру уволили, заявив, что она не понимает сути своей работы. Разозлившись, медсестра обратилась в суд, который признал её правоту, потребовав от пансионата выплатить ей 3000 фунтов (около 315 тысяч рублей).
Я снимаюсь для журналов с 17 лет, а эти фото были сделаны для Femme Rebelle, где я играла роль крутой рокерши. Коллег смутили колготки в сетку, но что мне ещё было надеть? И вообще, если бы я снималась в порно, я бы не работала в доме престарелых за 700 рублей в час. Что не так с этими фото? Да, они весьма смелые, но ничего неприличного в них я не вижу. К тому же то, чем я занимаюсь в своё свободное время, никак не влияет на мою способность выполнять работу
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