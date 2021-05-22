Юмористка "Аншлага" поиздевалась над модниками, повторив всё то же самое, но из старья: 10 нарядов

"Правду говорят — мода циклична! Вот посмотрите, точно такую же зимнюю меховую шапку носила героиня Валентины Талызиной в культовом фильме "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" — svetrozhkova

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"Как вам мой новый образ?! Мужу нравится )) Он говорит, что теперь мне не нужен шкаф для одежды. Всё своё ношу с собой! 👍🏻✨ Удобно, практично и, главное... модно!!!"

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"Не теряю надежды угнаться за самыми актуальными тенденциями моды и ввожу у себя в профиле постоянную рубрику под названием #ямывысокаямода"

Фото © Instagram / svetrozhkova

"Городская сумасшедшая — это я 😂 А рядом большой знаток в мире моды, влиятельный фешен-журналист, перед ней открыты двери всех модных домов... Знакомьтесь — Линн Йегер! На фото слева именно она, а не Юра Гальцев, как кто-то мог ошибочно предположить )))"

Фото © Instagram / svetrozhkova

"Женщина — Дьявол носит Prada! 😈 Как вам такой лук на Хэллоуин?!"

Фото © Instagram / svetrozhkova

"Эксперты моды утверждают, что она капризна, изменчива и циклична. Вот тому доказательство — девочка из 70-х, девушка из 2015-го и зрелая дама из 2020-го!"

Фото © Instagram / svetrozhkova

"Согласитесь, у каждого человека под шляпой — свой театр! Я лично предпочитаю театр абсурда 😂 Иду, высоко задрав нос к небу! Я считаю, что меня эта шляпка молодит"

Фото © Instagram / svetrozhkova

"Помню, мама всегда говорила: "Надевай то, в чём удобно!" А я всё страдала от несправедливости — ну почему тогда нельзя выйти в люди, просто завернувшись в одеяло?! Это же так удобно 💥

Прошло 20 лет... И я всё ещё хочу ходить в одеяле... и теперь могу себе это позволить, судя по тенденциям современной моды"

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"Модный дом Светланы Рожковой в рамках акции #ямывысокаямода, предлагаю свой вариант осень-зима 2020, плащ-палатка в прямом и переносном смысле этого слова! Опять-таки уши в тепле — мама спокойна"

Фото © Instagram / svetrozhkova

"На себе прочувствовала, что сегодня встречают по одёжке! Оделась модненько и влилась в компашку! Как вам мой вариант? Не ломает?! Девчонки встретили как родную. По мне так живописненько..."

Фото © Instagram / svetrozhkova

"Слабонервных прошу остаться — нюхните нашатырь и проглотите "Персен"! Беременные, дети и старики, возьмитесь за руки и прекратите рыдать. Именно в этом нам придётся жить через пару месяцев. Именно эти уши и хобот стыдливо прикроют в апреле наше исподнее"

Фото © Instagram / svetrozhkova

"Оригинально, свежо, неизбито... В таком комплекте вас обязательно заметят издалека и запомнят надолго! Добавим в нашу жизнь ярких красок, но а если у вас, как у меня, не нашлось шариков, девочки! Включаем смекалку. Правда, мне для реализации этого образа потребовался ещё муж!"

Фото © Instagram / svetrozhkova

"Говорят, что праздников много не бывает, но ☝🏼 как-то не прижился в моей душе Валентинов день! И посему 14 февраля в моём сознании — это 2 дня до моего дня рождения... Тоже, знаете, очень даже праздничная дата"

Фото © Instagram / svetrozhkova

"В последний день зимы ультрамодный журнал #ямывысокаямода предлагает оригинальную, многослойную и широкоориентированную модель из весенней коллекции! Главное в этом образе — чтобы всегда оставаться актуальной, время от времени менять газету!"

Фото © Instagram / svetrozhkova

"У кого-то душа просит праздника, а моя требует карнавала!"