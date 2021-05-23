Медведев объяснил свои слова об обязательной вакцинации россиян от ковида

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил свои слова об обязательной вакцинации россиян от коронавируса. Иногда она допустима в государственных интересах защиты населения, отметил он.

"У нашей страны есть шансы получить коллективный иммунитет от SARS-CoV-2 в ходе добровольной вакцинации. Хотя пока она идёт медленно, что грозит нам новыми волнами заболеваемости", — написал Медведев в комментариях на своей странице в "Фейсбуке".

Основываясь на мнении большинства исследований, Медведев отметил, что полученный после болезни или прививки иммунитет не пожизненный. Значит, прививаться нужно будет регулярно на основе календаря вакцинации. Он также напомнил, что в СССР вакцинация от многих болезней была обязательной. Это позволяло быстро локализовать наиболее опасные болезни.