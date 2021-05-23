"По-отечески заботился": Путин почтил память своего тренера по дзюдо Анатолия Рахлина
Глава государства пожелал успехов участникам турнира, ежегодно проходящего в день рождения этого выдающегося тренера.
Фото © ТАСС / Сергей Ильин / Пресс-служба Президента РФ
Президент РФ Владимир Путин в честь открытия IX Всероссийских юношеских соревнований по дзюдо "Кубок Анатолия Рахлина" поприветствовал участников турнира и вспомнил, как начинал заниматься этим видом спорта под его руководством.
"Много лет назад, будучи 12-летним подростком, свои первые шаги в этом виде спорта я делал под руководством Анатолия Семёновича. В зале он был строг с нами, требовал полной самоотдачи, но после тренировок опекал и по-отечески заботился о каждом", — сказано в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.
По словам Путина, именно Рахлин научил спортсменов верить в себя, в свои силы и находить правильные решения в любых обстоятельствах.
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Российский лидер заметил, что этот турнир, проводящийся в день рождения Анатолия Рахлина, способствует сохранению богатого педагогического и творческого наследия тренера. Путин подчеркнул, что подобные соревнования приобщают молодёжь к ценностям здорового и активного образа жизни, закаляют характер и волю и воспитывают лучшие человеческие качества.
Помимо прочего, "Кубок Анатолия Рахлина", проходящий во дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге, собирает большую и дружную команду юных единоборцев и почитателей дзюдо из разных регионов страны. Президент пожелал успехов и осуществления намеченных планов участникам турнира.
Анатолий Рахлин родился 23 мая 1938 года в Ленинграде. За время тренерской работы воспитал несколько десятков мастеров спорта по дзюдо. Является заслуженным тренером России. Скончался в 2013 году.
Ранее Путин вспоминал, как тренер Рахлин переубедил его родителей насчёт самбо. Будущий президент мог завязать со спортом, поскольку это отвлекало его от учёбы. Но его первый тренер смог всё изменить.
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