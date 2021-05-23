"По-отечески заботился": Путин почтил память своего тренера по дзюдо Анатолия Рахлина

Президент РФ Владимир Путин в честь открытия IX Всероссийских юношеских соревнований по дзюдо "Кубок Анатолия Рахлина" поприветствовал участников турнира и вспомнил, как начинал заниматься этим видом спорта под его руководством.

"Много лет назад, будучи 12-летним подростком, свои первые шаги в этом виде спорта я делал под руководством Анатолия Семёновича. В зале он был строг с нами, требовал полной самоотдачи, но после тренировок опекал и по-отечески заботился о каждом", — сказано в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

По словам Путина, именно Рахлин научил спортсменов верить в себя, в свои силы и находить правильные решения в любых обстоятельствах.

Российский лидер заметил, что этот турнир, проводящийся в день рождения Анатолия Рахлина, способствует сохранению богатого педагогического и творческого наследия тренера. Путин подчеркнул, что подобные соревнования приобщают молодёжь к ценностям здорового и активного образа жизни, закаляют характер и волю и воспитывают лучшие человеческие качества.

Помимо прочего, "Кубок Анатолия Рахлина", проходящий во дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге, собирает большую и дружную команду юных единоборцев и почитателей дзюдо из разных регионов страны. Президент пожелал успехов и осуществления намеченных планов участникам турнира.

Анатолий Рахлин родился 23 мая 1938 года в Ленинграде. За время тренерской работы воспитал несколько десятков мастеров спорта по дзюдо. Является заслуженным тренером России. Скончался в 2013 году.