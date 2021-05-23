Пригожин объяснил девятое место Манижи и победу Maneskin на Евровидении
По мнению продюсера, конкурсантка от России осталась недопонятой.
Группа Maneskin. Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Победа итальянской рок-группы Maneskin на Евровидении была заслуженной, хотя многие делали ставку и на Францию (певица Барбара Прави). А вот конкурсантку от России Манижу, занявшую девятое место, просто недопоняли. Такое мнение высказал российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
"Все в один голос делали ставку на Францию или Италию. Собственно говоря, практически все говорили, что будет Италия первая. Но стало понятно, что всё-таки не до конца всем понятен не то что русский язык, а музыкальный материал Манижи", — сказал он в разговоре с РИА "Новости".
Между тем Пригожин отмечает, что Манижа свою задачу выполнила на все 100%. Несмотря на это, неплохая песня была у итальянцев. Они выглядели нормально, считает продюсер, и рок-группа "заслуженно получила первое место".
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