Пригожин объяснил девятое место Манижи и победу Maneskin на Евровидении

Победа итальянской рок-группы Maneskin на Евровидении была заслуженной, хотя многие делали ставку и на Францию (певица Барбара Прави). А вот конкурсантку от России Манижу, занявшую девятое место, просто недопоняли. Такое мнение высказал российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

"Все в один голос делали ставку на Францию или Италию. Собственно говоря, практически все говорили, что будет Италия первая. Но стало понятно, что всё-таки не до конца всем понятен не то что русский язык, а музыкальный материал Манижи", — сказал он в разговоре с РИА "Новости".