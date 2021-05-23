Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Пригожин объяснил девятое место Манижи и победу Maneskin на Евровидении

По мнению продюсера, конкурсантка от России осталась недопонятой.

23 мая, 08:34
<p>Группа Maneskin. Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав</p>

Группа Maneskin. Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Победа итальянской рок-группы Maneskin на Евровидении была заслуженной, хотя многие делали ставку и на Францию (певица Барбара Прави). А вот конкурсантку от России Манижу, занявшую девятое место, просто недопоняли. Такое мнение высказал российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

"Все в один голос делали ставку на Францию или Италию. Собственно говоря, практически все говорили, что будет Италия первая. Но стало понятно, что всё-таки не до конца всем понятен не то что русский язык, а музыкальный материал Манижи", — сказал он в разговоре с РИА "Новости".

"Это невероятно": Итальянская группа Maneskin прокомментировала победу на Евровидении

"Это невероятно": Итальянская группа Maneskin прокомментировала победу на Евровидении

Между тем Пригожин отмечает, что Манижа свою задачу выполнила на все 100%. Несмотря на это, неплохая песня была у итальянцев. Они выглядели нормально, считает продюсер, и рок-группа "заслуженно получила первое место".

Продюсер Пригожин оценил номер Манижи на Евровидении

Продюсер Пригожин оценил номер Манижи на Евровидении

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Победитель Евровидения от радости порвал штаны в очень неловком месте и попал на видео

сегодня в 08:28

"Открыла всем новый мир": Александр Рыбак высказался о выступлении Манижи

сегодня в 03:54

Вокалиста победившей на Евровидении рок-группы заподозрили в употреблении наркотиков

сегодня в 07:37

Знаменосец сборной Индии арестован по подозрению в убийстве

сегодня в 08:15

Число заразившихся ковидом в России превысило пять миллионов человек

сегодня в 08:04

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1