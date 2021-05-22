Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

"Это невероятно": Итальянская группа Maneskin прокомментировала победу на Евровидении

Музыканты выступают в разных направлениях: от рока до регги. Для Италии это первая за 30 лет победа в конкурсе.

22 мая, 23:55
<p>Фото © twitter / <a href="https://twitter.com/thisismaneskin/status/1396222733936218119" target="_blank" rel="noopener noreferrer">thisismaneskin</a></p>

Фото © twitter / thisismaneskin

Итальянская группа Maneskin, которая 22 мая стала победительницей международного песенного конкурса Евровидение-2021, считает это невероятным. Так музыканты в интервью журналистам сразу после церемонии прокомментировали произошедшее.

"Это невероятно. С песней, как эта, это невероятно", — приводит ТАСС слова вокалиста Дамиано.

Басистка Виктория отметила, что победа группы говорит о востребованности её музыки и для участников коллектива это самое важное. Maneskin выступила с песней Zitti e Buoni и набрала 524 балла. Группа объединяет разные музыкальные влияния: от рока и рэпа до регги, фанка и попа. Для Италии это третья победа в конкурсе и первая за 30 лет.

"Мы разные — и в этом сила!" Манижа запустила проект о женщинах, которые подпевают ей на Евровидении

"Мы разные — и в этом сила!" Манижа запустила проект о женщинах, которые подпевают ей на Евровидении

Напомним, представлявшая Россию певица Манижа заняла девятое место на Евровидении-2021. Она заявила, что гордится собой, потому что выложилась на 100%. Россия на Евровидении отдала свои 12 баллов протеже Киркорова из Молдавии.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1