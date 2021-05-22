"Это невероятно": Итальянская группа Maneskin прокомментировала победу на Евровидении
Музыканты выступают в разных направлениях: от рока до регги. Для Италии это первая за 30 лет победа в конкурсе.
Фото © twitter / thisismaneskin
Итальянская группа Maneskin, которая 22 мая стала победительницей международного песенного конкурса Евровидение-2021, считает это невероятным. Так музыканты в интервью журналистам сразу после церемонии прокомментировали произошедшее.
"Это невероятно. С песней, как эта, это невероятно", — приводит ТАСС слова вокалиста Дамиано.
Басистка Виктория отметила, что победа группы говорит о востребованности её музыки и для участников коллектива это самое важное. Maneskin выступила с песней Zitti e Buoni и набрала 524 балла. Группа объединяет разные музыкальные влияния: от рока и рэпа до регги, фанка и попа. Для Италии это третья победа в конкурсе и первая за 30 лет.
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Напомним, представлявшая Россию певица Манижа заняла девятое место на Евровидении-2021. Она заявила, что гордится собой, потому что выложилась на 100%. Россия на Евровидении отдала свои 12 баллов протеже Киркорова из Молдавии.
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