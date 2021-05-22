"Это невероятно": Итальянская группа Maneskin прокомментировала победу на Евровидении

Басистка Виктория отметила, что победа группы говорит о востребованности её музыки и для участников коллектива это самое важное. Maneskin выступила с песней Zitti e Buoni и набрала 524 балла. Группа объединяет разные музыкальные влияния: от рока и рэпа до регги, фанка и попа. Для Италии это третья победа в конкурсе и первая за 30 лет.