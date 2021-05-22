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Манижа заняла девятое место на Евровидении-2021, победила Италия

Результат голосования жюри для нашей страны оказался немного лучше, чем общий. Были на конкурсе и громкие разочарования: Великобритания не получила ни одного балла, ни от зрителей, ни от жюри.

22 мая, 22:47
<p>Фото © ТАСС / Peter Dejong</p>

Фото © ТАСС / Peter Dejong

Певица Манижа, представлявшая Россию на конкурсе Евровидение-2021 в Нидерландах, заняла восьмое место по итогам голосования жюри и девятое — по объединённым итогам голосования жюри и зрителей. Результаты объявлены в трансляции, которую ведут организаторы конкурса.

Первое место заняла итальянская группа Maneskin с песней Zitti e Buoni. Первая десятка лидеров конкурса выглядит так:

  • Италия, 524 балла
  • Франция, 499
  • Швейцария, 432
  • Исландия, 378
  • Украина, 364
  • Финляндия, 301
  • Мальта, 255
  • Литва, 220
  • Россия, 204
  • Греция, 170

Печальными итоги голосования стали для Великобритании: страна не получила ни одного балла, ни от жюри стран, ни от зрителей. Германия получила всего три балла, Испания — шесть.

Манижа заявила, что имеет полное право называть себя русской женщиной

Манижа заявила, что имеет полное право называть себя русской женщиной

Ранее Лайф сообщал, что сами участники Евровидения поставили Маниже высший балл. Конкурсанты назвали представительницу от РФ энергичной и очень искренней, а также высоко отметили песню исполнительницы.

Напомним, что выбор Манижи в качестве представительницы России на Евровидении пришёлся по душе далеко не всем. Так, певица не понравилась Владимиру Жириновскому, Юрию Лозе, Виталию Милонову и критику Сергею Соседову. После отбора артистка столкнулась с масштабной травлей в Сети. На неё даже пожаловались в СКР. В то же время холодный приём в России не мешает клипу Russian Woman быть в топе на официальном ютуб-канале Евровидения.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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