Манижа заняла девятое место на Евровидении-2021, победила Италия
Результат голосования жюри для нашей страны оказался немного лучше, чем общий. Были на конкурсе и громкие разочарования: Великобритания не получила ни одного балла, ни от зрителей, ни от жюри.
Фото © ТАСС / Peter Dejong
Певица Манижа, представлявшая Россию на конкурсе Евровидение-2021 в Нидерландах, заняла восьмое место по итогам голосования жюри и девятое — по объединённым итогам голосования жюри и зрителей. Результаты объявлены в трансляции, которую ведут организаторы конкурса.
Первое место заняла итальянская группа Maneskin с песней Zitti e Buoni. Первая десятка лидеров конкурса выглядит так:
- Италия, 524 балла
- Франция, 499
- Швейцария, 432
- Исландия, 378
- Украина, 364
- Финляндия, 301
- Мальта, 255
- Литва, 220
- Россия, 204
- Греция, 170
Печальными итоги голосования стали для Великобритании: страна не получила ни одного балла, ни от жюри стран, ни от зрителей. Германия получила всего три балла, Испания — шесть.
Ранее Лайф сообщал, что сами участники Евровидения поставили Маниже высший балл. Конкурсанты назвали представительницу от РФ энергичной и очень искренней, а также высоко отметили песню исполнительницы.
Напомним, что выбор Манижи в качестве представительницы России на Евровидении пришёлся по душе далеко не всем. Так, певица не понравилась Владимиру Жириновскому, Юрию Лозе, Виталию Милонову и критику Сергею Соседову. После отбора артистка столкнулась с масштабной травлей в Сети. На неё даже пожаловались в СКР. В то же время холодный приём в России не мешает клипу Russian Woman быть в топе на официальном ютуб-канале Евровидения.
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