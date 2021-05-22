Манижа заняла девятое место на Евровидении-2021, победила Италия

Результат голосования жюри для нашей страны оказался немного лучше, чем общий. Были на конкурсе и громкие разочарования: Великобритания не получила ни одного балла, ни от зрителей, ни от жюри.