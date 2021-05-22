Укол в стриптиз-клубе: в США нашли новые методы завлекать на вакцинацию

Власти отдельных американских штатов продолжают активно стимулировать население к вакцинации от CoViD-19. К этой кампании подключили даже сервисы знакомств и стриптиз-клубы.

Как сообщает Axios, такие популярные сервисы, как Tinder, Bumble, Badoo и другие (всего в акции участвует девять площадок), готовы предоставить каждому привитому американцу премиум-аккаунт и возможность указать в профиле, что он привился.