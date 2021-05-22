Укол в стриптиз-клубе: в США нашли новые методы завлекать на вакцинацию
Среди других методов — фастфуд в подарок, угощение пивом или даже марихуана в подарок.
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Власти отдельных американских штатов продолжают активно стимулировать население к вакцинации от CoViD-19. К этой кампании подключили даже сервисы знакомств и стриптиз-клубы.
Как сообщает Axios, такие популярные сервисы, как Tinder, Bumble, Badoo и другие (всего в акции участвует девять площадок), готовы предоставить каждому привитому американцу премиум-аккаунт и возможность указать в профиле, что он привился.
А по данным местного издания Koin, в Лас-Вегасе пункт вакцинации развернули прямо в стриптиз-клубе. Каждому сделавшему прививку дают бутылку спиртного и дарят бесплатный приватный танец.
Подобные акции, которые подогревают интерес к прививочной кампании, проводят и в других штатах. Например, бесплатный бокал пива предлагают жителям, прошедшим вакцинацию от коронавируса, в штате Нью-Джерси. Подарок можно получить уже после первой дозы вакцины. А в Нью-Йорке и Вашингтоне за прививку от коронавируса раздавали самокрутки с каннабисом.
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