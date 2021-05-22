Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

В ЕС заявили о намерении обсудить на саммите новые санкции против России

Среди претензий называют такие вопросы, как ведение "гибридных и кибервойн", по правам человека, по соблюдению Минских соглашений.

22 мая, 22:07
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Лидеры государств — участников Евросоюза планируют на грядущем саммите 24–25 мая в Брюсселе обсудить возможность новых санкций против России, но вместе с тем заявят о нежелании противоборства с Россией. Такое мнение выразила замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова.

Среди претензий к России она назвала такие вопросы, как ведение "гибридных и кибервойн", по правам человека, по соблюдению Минских соглашений.

"Думаю, что также будет сказано о том, что ЕС хочет избежать конфронтации со своим близким соседом. Но тот, как это видно, решил себя вести как противник, и не остаётся ничего иного, как реагировать на это", сказала Юрова в интервью Чешскому радио.

В Госдуме оценили желание Евросоюза наладить диалог с Россией

В Госдуме оценили желание Евросоюза наладить диалог с Россией

Напомним, глава МИД Австрии Александр Шалленберг ранее заявил, что Европейский союз хочет наладить диалог с Россией, но пока не видит ответной заинтересованности.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Захарова заявила, что совместные проекты ЕС и РФ заблокировали из-за действий Брюсселя

сегодня в 11:31

Больше минусов, чем плюсов: в Европарламенте задались вопросом о пользе санкций в отношении России

сегодня в 11:06

Суарес сел на газон и заплакал после победы "Атлетико" в Ла Лиге

сегодня в 23:07

"Я собой горжусь": Манижа рассказала, что было для неё главным на Евровидении

сегодня в 23:12

В Китае во время ультрамарафона погибло 16 человек

сегодня в 23:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1