В ЕС заявили о намерении обсудить на саммите новые санкции против России

Лидеры государств — участников Евросоюза планируют на грядущем саммите 24–25 мая в Брюсселе обсудить возможность новых санкций против России, но вместе с тем заявят о нежелании противоборства с Россией. Такое мнение выразила замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова.

Среди претензий к России она назвала такие вопросы, как ведение "гибридных и кибервойн", по правам человека, по соблюдению Минских соглашений.

"Думаю, что также будет сказано о том, что ЕС хочет избежать конфронтации со своим близким соседом. Но тот, как это видно, решил себя вести как противник, и не остаётся ничего иного, как реагировать на это", — сказала Юрова в интервью Чешскому радио.