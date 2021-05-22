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В Госдуме оценили желание Евросоюза наладить диалог с Россией

Когда Брюссель примет простые условия Москвы, тогда можно будет говорить об улучшении двусторонних отношений, отметил парламентарий.

22 мая, 17:56
<p>Фото © ТАСС / Диева Анастасия</p>

Фото © ТАСС / Диева Анастасия

Россия готова к диалогу с Евросоюзом, но только на условиях полного равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела. Об этом в беседе с RT заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.

"Мы демонстрируем заинтересованность в равноправном общении с ЕС. Нас связывают многовековые партнёрские отношения, но на сегодняшний день европейская политика почему-то перешла на санкционные рельсы и нравоучения, что мы считаем для себя неприемлемым", — сказал Бальбек.

В Москве с полным пониманием встретят предложение от Евросоюза при условии взаимоуважения. Это позволит наладить двусторонний контакт, отметил парламентарий.

"Так что активизация европейских политиков в вопросе улучшения партнёрских отношений между Россией и ЕС встретит наше полное понимание при готовности выполнять эти несложные правила", — заключил депутат.

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Напомним, глава МИД Австрии Александр Шалленберг ранее заявил, что Европейский союз хочет наладить диалог с Россией, но пока не видит ответной заинтересованности.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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