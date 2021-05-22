Британцы оценили возможное открытие завода Тesla в России

Британские читатели газеты Daily Mail оценили желание владельца американских компаний Tesla и SpaceX Илона Маска выйти на российский рынок.

"Разумные люди будут инвестировать средства в России, а остальные будут отправлять деньги Украине, где после принятия предложенного Джо Байденом рецепта процветания людям стало нечего есть", — написал в комментариях один из читателей.

Другие комментаторы отметили, что с приходом к власти в США Джо Байдена всё больше крупных компаний покидают страну. По словам одного из читателей, демократы делают всё, чтобы за четыре года президентства Байдена привести Штаты к краху. Также пользователи заявили, что Илона Маска не ценят на американской земле. "Я не удивлюсь, если он просто возьмёт и уедет оттуда", — предположил один из комментаторов.

Вместе с тем нашлись и те, кто стал обвинять Маска в жадности и плагиате. Один из читателей считает, что бизнесмен нанимает учёных со всего мира, а потом приписывает себе их заслуги. В то же время некоторые согласились с этим фактом, но отметили дальновидность и расчёт Маска. По словам одного читателя, сегодня Россия остаётся державой, которая со времён СССР сохранила и приумножила классические научные школы по традиционным дисциплинам. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Маск почти полностью скопировал головную часть своей ракеты у россиян.