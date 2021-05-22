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Форварда Карнаухова признали лучшим игроком сборной России в матче с Великобританией

Сегодня подопечные Валерия Брагина со счётом 7:1 разгромили соперников на чемпионате мира по хоккею.

22 мая, 17:04
<p>Фото © ТАСС / imago-images.de</p>

Фото © ТАСС / imago-images.de

Лучшим игроком хоккейной сборной России в матче против Великобритании признан нападающий Павел Карнаухов. В игре с британцами спортсмен набрал два (1+1) очка за результативность.

Лучшим игроком сборной соперников был признан голкипер Джексон Уистл, отразивший от ворот 35 бросков из 42.

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Напомним, сегодня сборная России по хоккею разгромила британцев во втором матче чемпионата мира в Латвии. Встреча закончилась со счётом 7:1. Дважды отличился Антон Бурдасов, по одной шайбе забросили Михаил Григоренко, Сергей Толчинский, Павел Карнаухов, Андрей Кузьменко и Антон Слепышев. Единственный гол в наши ворота от сборной Великобритании забил Лиам Кирк. Следующая игра запланирована на 24 мая со сборной Словакии.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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