Форварда Карнаухова признали лучшим игроком сборной России в матче с Великобританией

Лучшим игроком хоккейной сборной России в матче против Великобритании признан нападающий Павел Карнаухов. В игре с британцами спортсмен набрал два (1+1) очка за результативность.

Напомним, сегодня сборная России по хоккею разгромила британцев во втором матче чемпионата мира в Латвии. Встреча закончилась со счётом 7:1. Дважды отличился Антон Бурдасов, по одной шайбе забросили Михаил Григоренко, Сергей Толчинский, Павел Карнаухов, Андрей Кузьменко и Антон Слепышев. Единственный гол в наши ворота от сборной Великобритании забил Лиам Кирк. Следующая игра запланирована на 24 мая со сборной Словакии.