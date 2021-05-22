Форварда Карнаухова признали лучшим игроком сборной России в матче с Великобританией
Сегодня подопечные Валерия Брагина со счётом 7:1 разгромили соперников на чемпионате мира по хоккею.
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Лучшим игроком хоккейной сборной России в матче против Великобритании признан нападающий Павел Карнаухов. В игре с британцами спортсмен набрал два (1+1) очка за результативность.
Лучшим игроком сборной соперников был признан голкипер Джексон Уистл, отразивший от ворот 35 бросков из 42.
Напомним, сегодня сборная России по хоккею разгромила британцев во втором матче чемпионата мира в Латвии. Встреча закончилась со счётом 7:1. Дважды отличился Антон Бурдасов, по одной шайбе забросили Михаил Григоренко, Сергей Толчинский, Павел Карнаухов, Андрей Кузьменко и Антон Слепышев. Единственный гол в наши ворота от сборной Великобритании забил Лиам Кирк. Следующая игра запланирована на 24 мая со сборной Словакии.
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