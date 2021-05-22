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Экс-глава Генштаба ВСУ предрёк Украине потерю выхода к Чёрному и Азовскому морям

По мнению военного, угроза создания Новороссии сохраняется до сих пор. Муженко утверждает, что с его точкой зрения согласны американские генералы.

22 мая, 17:36
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Бывший начальник Генерального штаба Вооружённых сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко полагает, что Киев может потерять выход к Чёрному и Азовскому морям. Об этом он заявил в интервью "Апострофу".

Военный выразил мнение, что угроза создания Новороссии до сих пор сохранилась и "никуда не делась".

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"Первоочередными объектами могут быть Херсонщина, Северо-Крымский канал, Одесса. Вообще, вопрос стоит, возможно, отрезать и лишить Украину выхода к морю — и к Чёрному, и к Азовскому", — сказал Муженко.

По словам бывшего начальника Генштаба ВСУ, аналогичного мнения придерживаются и его коллеги из США — генералы Филип Бридлав и Бен Ходжес.

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При этом Муженко отметил, что в случае утраты Украиной выхода к Азовскому и Чёрному морям они фактически полностью перейдут под контроль России.

А ранее Украине предсказали превращение в газовый тупик. Вместо неё неожиданно для Киева энергетическими хабами становятся Турция, Польша, Германия, "которые вроде бы вообще не имели на это никаких шансов".

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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