Экс-глава Генштаба ВСУ предрёк Украине потерю выхода к Чёрному и Азовскому морям

Бывший начальник Генерального штаба Вооружённых сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко полагает, что Киев может потерять выход к Чёрному и Азовскому морям. Об этом он заявил в интервью "Апострофу".

Военный выразил мнение, что угроза создания Новороссии до сих пор сохранилась и "никуда не делась".

"Первоочередными объектами могут быть Херсонщина, Северо-Крымский канал, Одесса. Вообще, вопрос стоит, возможно, отрезать и лишить Украину выхода к морю — и к Чёрному, и к Азовскому", — сказал Муженко.

По словам бывшего начальника Генштаба ВСУ, аналогичного мнения придерживаются и его коллеги из США — генералы Филип Бридлав и Бен Ходжес.

При этом Муженко отметил, что в случае утраты Украиной выхода к Азовскому и Чёрному морям они фактически полностью перейдут под контроль России.