На Украине озвучили условие возобновления поставок воды в Крым

Если Крым будет "демилитаризирован и деоккупирован", то в таком случае будет возможно восстановить поставки воды из Днепра. Об этом заявил "Укринформу" пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

"Водных ресурсов для бытового пользования в Крыму достаточно", — объяснил Николенко, добавив, что проблема обострилась из-за якобы "массированной милитаризации".

Он отметил, что Россия теперь должна заниматься проблемой поставок на полуостров "в соответствии с нормами международного права".