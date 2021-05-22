На Украине озвучили условие возобновления поставок воды в Крым
Хотя, по мнению Киева, Россия должна сама решать такие вопросы "в соответствии с международным правом".
Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей
Если Крым будет "демилитаризирован и деоккупирован", то в таком случае будет возможно восстановить поставки воды из Днепра. Об этом заявил "Укринформу" пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.
"Водных ресурсов для бытового пользования в Крыму достаточно", — объяснил Николенко, добавив, что проблема обострилась из-за якобы "массированной милитаризации".
Он отметил, что Россия теперь должна заниматься проблемой поставок на полуостров "в соответствии с нормами международного права".
Напомним, прежде до 85% потребностей полуострова в пресной воде обеспечивала Украина через Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После воссоединения Крыма с РФ Киев не только полностью прекратил подачу воды, но и всячески пытается помешать России обеспечить регион этим ресурсом. На полуострове отказались от помощи Украины с решением этой проблемы.
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