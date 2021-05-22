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Орешкин рассказал, когда рынок труда в России восстановится полностью

Помощник президента отметил, что безработица в стране уже сократилась с 6,4 до 5,4%. По его словам, около миллиона рабочих мест в российской экономике удалось вернуть.

22 мая, 16:01
<p>Помощник президента РФ Максим Орешкин. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

Помощник президента РФ Максим Орешкин. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Уже к следующему году российская экономика может вернуться к докризисному уровню по занятости населения и росту промышленного производства. Такое мнение выразил помощник президента РФ Максим Орешкин.

"Мы ожидаем, что до конца года произойдёт полное восстановление и рынок труда вернётся на тот уровень, где он был до кризиса", — сказал он, выступая на марафоне "Новое знание".

Названы российские города с самым высоким риском потери работы

Названы российские города с самым высоким риском потери работы

Орешкин уточнил, что безработица в стране уже сократилась с 6,4 до 5,4%. По его словам, около миллиона рабочих мест в российской экономике удалось вернуть. Этого удалось достичь благодаря антикризисной программе, сформированной Правительством РФ, отметил помощник президента.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о поддержке россиян в пандемию и о том, что каждая вторая семья получила выплаты. На различные пособия для семей, попавших в трудную ситуацию, было выделено более 2,5 триллиона рублей.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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