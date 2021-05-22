Орешкин рассказал, когда рынок труда в России восстановится полностью

Уже к следующему году российская экономика может вернуться к докризисному уровню по занятости населения и росту промышленного производства. Такое мнение выразил помощник президента РФ Максим Орешкин.

"Мы ожидаем, что до конца года произойдёт полное восстановление и рынок труда вернётся на тот уровень, где он был до кризиса", — сказал он, выступая на марафоне "Новое знание".

Орешкин уточнил, что безработица в стране уже сократилась с 6,4 до 5,4%. По его словам, около миллиона рабочих мест в российской экономике удалось вернуть. Этого удалось достичь благодаря антикризисной программе, сформированной Правительством РФ, отметил помощник президента.