Оружейный барон Гебрев рассказал, какие боеприпасы хранились на взорванном складе во Врбетице
Власти Чехии в 2021 году неожиданно вспомнили тот инцидент, заявили о причастности России к случившемуся и устроили дипломатический скандал.
Фото © ТАСС / Петр Сивков
Болгарский торговец оружием Эмилиян Гебрев утверждает, что его компания ЕМКО хранила не предназначенные для дальнейшей продажи старые боеприпасы на складе во Врбетице, который был взорван в 2014 году. Он отмечает, что все они были ещё времён Варшавского договора.
"Наша компания, как и многие другие фирмы, снимала склады во Врбетице. Мы хранили там старые боеприпасы времён Варшавского договора, которые приобрели в Чешской Республике", — сказал предприниматель в беседе с немецким журналом Der Spiegel.
Гебрев уточнил, что они не предназначались для продажи, а по-разному использовались в производстве.
Лайф рассказывал, что 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов и заявила о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице, который произошёл семь лет назад. Позже президент Чехии Милош Земан выступил с чрезвычайным телеобращением. В нём он заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, а одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность.
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