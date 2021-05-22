Украинский экс-министр назвал смешной "Крымскую платформу"

На украинский международный форум "Крымская платформа" не стоит возлагать много надежд, уверен бывший министр экономики Украины Виктор Суслов. Он считает смешным собираться и обсуждать Крым без России, частью которой он стал.

"Какой смысл в этой платформе, если в ней не будет участвовать Россия? <…> Именно она сегодня полностью контролирует Крым. <…> Поэтому не вести переговоров с Москвой и создавать платформы без её участия — это по меньшей мере смешно", — приводит слова Суслова украинский портал "Главред".

Он сомневается, что в саммите примут участие лидеры крупных государств. Так, от США может приехать Виктория Нуланд, которая курирует украинскую тему в Госдепе. Посетить форум могут разве что лидеры прибалтийских стран.

"Однако это максимум, потому что никто из лидеров ведущих государств не захочет выглядеть странно и нелепо, когда не с кем обсуждать вопрос Крыма", — полагает Суслов.