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Украинский экс-министр назвал смешной "Крымскую платформу"

По мнению политика, не стоит рассчитывать на визит лидеров крупных государств, максимум — из стран Прибалтики.

22 мая, 20:55
<p>Виктор Суслов. Фото © Wikipedia</p>

Виктор Суслов. Фото © Wikipedia

На украинский международный форум "Крымская платформа" не стоит возлагать много надежд, уверен бывший министр экономики Украины Виктор Суслов. Он считает смешным собираться и обсуждать Крым без России, частью которой он стал.

"Какой смысл в этой платформе, если в ней не будет участвовать Россия? <…> Именно она сегодня полностью контролирует Крым. <…> Поэтому не вести переговоров с Москвой и создавать платформы без её участия — это по меньшей мере смешно", — приводит слова Суслова украинский портал "Главред".

Он сомневается, что в саммите примут участие лидеры крупных государств. Так, от США может приехать Виктория Нуланд, которая курирует украинскую тему в Госдепе. Посетить форум могут разве что лидеры прибалтийских стран.

"Однако это максимум, потому что никто из лидеров ведущих государств не захочет выглядеть странно и нелепо, когда не с кем обсуждать вопрос Крыма", — полагает Суслов.

Зеленский рассказал, сколько стран примут участие в саммите "Крымской платформы"

Зеленский рассказал, сколько стран примут участие в саммите "Крымской платформы"

Лайф рассказывал, что форум "Крымская платформа" намечен в Киеве на 23 августа. Власти Украины намерены обсудить вопрос "возвращения" полуострова. Приглашены лидеры западных стран. Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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