В Питере посреди дороги загорелся автобус с детьми, все бросились на помощь

В Питере на ходу загорелся автобус с детьми. Видео © LIFE

В Санкт-Петербурге на Ушаковской набережной загорелся экскурсионный пассажирский автобус, в котором ехали первоклассники. Внезапное возгорание моторного отсека прервало путь организованной группы школьников с родителями в цирк.

Согласно видеозаписи, попавшей в распоряжение Лайфа, возгорание случилось прямо посреди дороги. Водитель остановил автобус на обочине, всех пассажиров оперативно вывели, никто не пострадал.

Возгорание удалось ликвидировать до приезда экстренных служб. Особо отметить нужно поведение очевидцев случившегося: люди стали массово останавливаться возле автобуса и бежать к нему с огнетушителями. Тут же подъехали две оказавшиеся рядом кареты скорой помощи.