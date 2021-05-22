В Германии и на Украине совершены нападения на евреев

В Германии и на Украине на фоне напряжённой ситуации на Ближнем Востоке произошли инциденты с нападением на евреев. В частности, в Берлине трое мужчин напали на 41-летнего жителя немецкой столицы. Как сообщили в местном отделении полиции, он подвергся антисемитским оскорблениям и был избит. Мужчина получил удар в лицо, после чего неизвестные убежали.

В украинской Умани же ранили двух хасидов. Граждане Израиля получили ранения и были госпитализированы. Полицейские устанавливают личность преступника, который сбежал до приезда правоохранителей.