В Германии и на Украине совершены нападения на евреев
В Берлине мужчину оскорбили и избили, а в Умани двух израильтян ранили из стрелкового оружия.
Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
В Германии и на Украине на фоне напряжённой ситуации на Ближнем Востоке произошли инциденты с нападением на евреев. В частности, в Берлине трое мужчин напали на 41-летнего жителя немецкой столицы. Как сообщили в местном отделении полиции, он подвергся антисемитским оскорблениям и был избит. Мужчина получил удар в лицо, после чего неизвестные убежали.
В украинской Умани же ранили двух хасидов. Граждане Израиля получили ранения и были госпитализированы. Полицейские устанавливают личность преступника, который сбежал до приезда правоохранителей.
Отметим, что в ночь на 21 мая в силу вступило перемирие между Израилем и ХАМАС. Обмен ракетными ударами продолжался более десяти дней. Со стороны сектора Газа было выпущено несколько тысяч снарядов. Активную посредническую роль сыграл Египет. Во многих странах проходили массовые акции в поддержку сторон конфликта.
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