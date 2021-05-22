Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

В Германии и на Украине совершены нападения на евреев

В Берлине мужчину оскорбили и избили, а в Умани двух израильтян ранили из стрелкового оружия.

22 мая, 19:56
<p>Фото © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

В Германии и на Украине на фоне напряжённой ситуации на Ближнем Востоке произошли инциденты с нападением на евреев. В частности, в Берлине трое мужчин напали на 41-летнего жителя немецкой столицы. Как сообщили в местном отделении полиции, он подвергся антисемитским оскорблениям и был избит. Мужчина получил удар в лицо, после чего неизвестные убежали.

В украинской Умани же ранили двух хасидов. Граждане Израиля получили ранения и были госпитализированы. Полицейские устанавливают личность преступника, который сбежал до приезда правоохранителей.

Politico: США отговорили Израиль от военной операции в секторе Газа

Politico: США отговорили Израиль от военной операции в секторе Газа

Отметим, что в ночь на 21 мая в силу вступило перемирие между Израилем и ХАМАС. Обмен ракетными ударами продолжался более десяти дней. Со стороны сектора Газа было выпущено несколько тысяч снарядов. Активную посредническую роль сыграл Египет. Во многих странах проходили массовые акции в поддержку сторон конфликта.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1