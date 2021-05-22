Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Извержение одного из самых активных вулканов Африки: большой город в опасности

Местные жители стали покидать дома, в населённом пункте отключили электроэнергию. Ощущается сильный запах серы.

22 мая, 19:46

В Демократической Республике Конго началось извержение одного из самых активных вулканов Африки — Ньирагонго. Он находится на приграничной с Руандой территории, расположен на востоке ДРК. Вулканолог Дарио Тедеско отметил, что есть угроза для расположенного рядом города Гома с населением 1,5 млн человек.

Вулкан Ньирагонго. Видео © Jean Marie Wild

"Я вижу высокие фонтаны лавы. На данный момент эвакуация людей из ближайших к вулкану районов не объявлена", — приводит слова Тедеско ТАСС.

Извергается почти два месяца: в Гватемале потоки лавы из вулкана Пакая достигли жилых домов — видео

Извергается почти два месяца: в Гватемале потоки лавы из вулкана Пакая достигли жилых домов — видео

Как сообщает агентство Франс Пресс, в городе сильный запах серы, отключена подача электроэнергии. Некоторые местные жители стали покидать дома и направляются к границе с Руандой.

Ранее Лайф сообщал, что в Исландии вулкан выставили на продажу. Владельцы участка хотят, чтобы новый собственник построил на этом месте что-то интересное для туристов.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Огромная воронка и слой пепла. Учёные рассказали о последствиях извержения Йеллоустоунского супервулкана

20 мая, 23:35

Извергается почти два месяца: в Гватемале потоки лавы из вулкана Пакая достигли жилых домов — видео

31 марта, 01:51

В пьесах Шекспира увидели признаки расизма

сегодня в 20:17

В Питере посреди дороги загорелся автобус с детьми, все бросились на помощь

сегодня в 20:23

В Германии и на Украине совершены нападения на евреев

сегодня в 19:56

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1