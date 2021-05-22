Извержение одного из самых активных вулканов Африки: большой город в опасности
Местные жители стали покидать дома, в населённом пункте отключили электроэнергию. Ощущается сильный запах серы.
В Демократической Республике Конго началось извержение одного из самых активных вулканов Африки — Ньирагонго. Он находится на приграничной с Руандой территории, расположен на востоке ДРК. Вулканолог Дарио Тедеско отметил, что есть угроза для расположенного рядом города Гома с населением 1,5 млн человек.
Вулкан Ньирагонго. Видео © Jean Marie Wild
"Я вижу высокие фонтаны лавы. На данный момент эвакуация людей из ближайших к вулкану районов не объявлена", — приводит слова Тедеско ТАСС.
Как сообщает агентство Франс Пресс, в городе сильный запах серы, отключена подача электроэнергии. Некоторые местные жители стали покидать дома и направляются к границе с Руандой.
Ранее Лайф сообщал, что в Исландии вулкан выставили на продажу. Владельцы участка хотят, чтобы новый собственник построил на этом месте что-то интересное для туристов.
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