Извержение одного из самых активных вулканов Африки: большой город в опасности

В Демократической Республике Конго началось извержение одного из самых активных вулканов Африки — Ньирагонго. Он находится на приграничной с Руандой территории, расположен на востоке ДРК. Вулканолог Дарио Тедеско отметил, что есть угроза для расположенного рядом города Гома с населением 1,5 млн человек.

Вулкан Ньирагонго. Видео © Jean Marie Wild

"Я вижу высокие фонтаны лавы. На данный момент эвакуация людей из ближайших к вулкану районов не объявлена", — приводит слова Тедеско ТАСС.

Как сообщает агентство Франс Пресс, в городе сильный запах серы, отключена подача электроэнергии. Некоторые местные жители стали покидать дома и направляются к границе с Руандой.