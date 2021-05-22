Президент Болгарии выступил за смену глав спецслужб на фоне "шпионского скандала"

Президент Болгарии Румен Радев заявил о необходимости смены руководителей спецслужб страны в связи со скандалом о прослушке политиков оппозиционных партий перед выборами в Народное собрание 4 апреля. Сообщение главы республики передавали ведущие болгарские телеканалы.

"Каждый сигнал о прослушке должен быть проверен. Вопрос только в том, что те же люди, которые организовали и провели эти прослушки, должны проверять сами себя. Именно поэтому необходимы кадровые перемены", — сказал Радев.

При этом президент отметил, что последние десять лет болгарские спецслужбы умалчивали о множестве серьёзных нарушений, допущенных политиками, которые в своё время находились у власти.

Скандал с прослушкой политиков оппозиции начался 21 мая. Тогда заместитель председателя партии "Демократическая Болгария" Атанас Атанасов заявил, что десятки политиков оппозиционных партий "были незаконно прослушаны". Эту информацию позднее подтвердил вице-премьер и министр внутренних дел технического правительства Болгарии Бойко Рашков, а местная прокуратура, в свою очередь, сообщила о начале проверки скандальной информации.