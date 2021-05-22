Президент Болгарии выступил за смену глав спецслужб на фоне "шпионского скандала"
Такое заявление глава республики сделал на фоне волнений в связи с прослушкой оппозиционных политиков.
Румен Радев. Фото © Horacio Villalobos — Corbis / Corbis via Getty Images
Президент Болгарии Румен Радев заявил о необходимости смены руководителей спецслужб страны в связи со скандалом о прослушке политиков оппозиционных партий перед выборами в Народное собрание 4 апреля. Сообщение главы республики передавали ведущие болгарские телеканалы.
"Каждый сигнал о прослушке должен быть проверен. Вопрос только в том, что те же люди, которые организовали и провели эти прослушки, должны проверять сами себя. Именно поэтому необходимы кадровые перемены", — сказал Радев.
При этом президент отметил, что последние десять лет болгарские спецслужбы умалчивали о множестве серьёзных нарушений, допущенных политиками, которые в своё время находились у власти.
Скандал с прослушкой политиков оппозиции начался 21 мая. Тогда заместитель председателя партии "Демократическая Болгария" Атанас Атанасов заявил, что десятки политиков оппозиционных партий "были незаконно прослушаны". Эту информацию позднее подтвердил вице-премьер и министр внутренних дел технического правительства Болгарии Бойко Рашков, а местная прокуратура, в свою очередь, сообщила о начале проверки скандальной информации.
Как предположил заместитель председателя партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" Даниэль Митов, нынешний скандал вокруг оппозиционных политиков являлся ответом Радева на недавний инцидент, когда болгарские спецслужбы якобы раскрыли "русскую шпионскую сеть".
Напомним, 19 марта шестеро сотрудников Министерства обороны Болгарии и военной разведки были задержаны по подозрению в шпионаже в пользу РФ. А 20 марта премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил о готовности объявить дипломатов из России нежелательными персонами в связи с недавним задержанием сотрудников Минобороны Болгарии и её военной разведки по подозрению в шпионаже в пользу РФ. Прокуратура Болгарии возбудила два специализированных досудебных разбирательства по делу о шпионаже двух российских дипломатов, которых позднее объявили персонами нон грата.
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