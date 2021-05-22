Финал Евровидения: Манижа зажгла на сцене

Российская певица Манижа, которая сегодня представляет страну в финале Евровидения, призналась в гордости за то, что получила возможность выступать с песней на русском языке на такой сцене. Согласно жеребьёвке, она вышла на сцену пятой. За ходом финала можно следить в официальной трансляции:

"Я могу сказать честно, что никогда в жизни таких эмоций не испытывала. Это нельзя назвать просто волнением… Я очень счастлива, что я могу делать то, что мне нравится, быть любимой, быть услышанной", — сказала Манижа в эфире Первого канала перед финалом.

Певица также призналась, что рада любым словам в её адрес, пусть даже негативным, рада "этой дискуссии".

"Я горжусь, что я нахожусь здесь, я горжусь, что я пою на русском языке. Я счастлива, когда меня слышат, а меня здесь слышат и понимают", — добавила певица.