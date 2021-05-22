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Финал Евровидения: Манижа зажгла на сцене

Певица призналась, что таких эмоций никогда не испытывала, она счастлива возможности "быть любимой, быть услышанной".

22 мая, 19:12
<p>Манижа. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Манижа. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Российская певица Манижа, которая сегодня представляет страну в финале Евровидения, призналась в гордости за то, что получила возможность выступать с песней на русском языке на такой сцене. Согласно жеребьёвке, она вышла на сцену пятой. За ходом финала можно следить в официальной трансляции:

"Я могу сказать честно, что никогда в жизни таких эмоций не испытывала. Это нельзя назвать просто волнением… Я очень счастлива, что я могу делать то, что мне нравится, быть любимой, быть услышанной", — сказала Манижа в эфире Первого канала перед финалом.

Певица также призналась, что рада любым словам в её адрес, пусть даже негативным, рада "этой дискуссии".

Нумерологи спрогнозировали, что сулит Маниже выступление на Евровидении под пятым номером

Нумерологи спрогнозировали, что сулит Маниже выступление на Евровидении под пятым номером

"Я горжусь, что я нахожусь здесь, я горжусь, что я пою на русском языке. Я счастлива, когда меня слышат, а меня здесь слышат и понимают", — добавила певица.

Лайф рассказывал, что после второго полуфинала Манижа резко упала в букмекерском рейтинге по Евровидению. Что же касается прогнозов по поводу первой пятёрки и победителя, то здесь особых изменений не произошло.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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