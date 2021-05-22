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В "Алмаз-Антее" рассказали о космолётах США, которые могут нести ядерное оружие

В ближайшее время сразу восемь таких аппаратов могут появиться в добавление к уже имеющимся.

22 мая, 19:04
<p>Фото © <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Boeing_X-37" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

Американские космические корабли Х-37 способны нести ядерное оружие на борту. Об этом сообщил генеральный директор концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков в ходе своего выступления на марафоне "Новое знание".

"На сегодняшний день аппаратов этих уже шесть, одни поменьше, другие — побольше. Один находится на орбите, четвёртый и пятый отлетали по два года. Официально заявлено, что аппараты созданы для различных научных целей и разведки. По нашим оценкам, малый аппарат может нести до трёх ядерных боеголовок, большой — до шести", — заявил Новиков.

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Он отметил, что в ближайшее время американцы могут ввести в эксплуатацию сразу восемь таких космолётов. Поэтому крайне необходимы новые требования к перспективным системам и средствам воздушно-космической обороны.

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Ян Новиков на марафоне "Новое знание" также заявил, что Россия сможет дать отпор любым современным воздушно-космическим объектам.

Российский концерн "Алмаз-Антей" создан в 2002 году в соответствии с указом Владимира Путина. Это одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса. В "Алмаз-Антей" входит более 60 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро, промышленных предприятий и сервисных центров. Продукция концерна поставляется более чем в 50 стран мира.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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