В "Алмаз-Антее" рассказали о космолётах США, которые могут нести ядерное оружие

Американские космические корабли Х-37 способны нести ядерное оружие на борту. Об этом сообщил генеральный директор концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков в ходе своего выступления на марафоне "Новое знание".

"На сегодняшний день аппаратов этих уже шесть, одни поменьше, другие — побольше. Один находится на орбите, четвёртый и пятый отлетали по два года. Официально заявлено, что аппараты созданы для различных научных целей и разведки. По нашим оценкам, малый аппарат может нести до трёх ядерных боеголовок, большой — до шести", — заявил Новиков.

Он отметил, что в ближайшее время американцы могут ввести в эксплуатацию сразу восемь таких космолётов. Поэтому крайне необходимы новые требования к перспективным системам и средствам воздушно-космической обороны.

Ян Новиков на марафоне "Новое знание" также заявил, что Россия сможет дать отпор любым современным воздушно-космическим объектам.