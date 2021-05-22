Мадридский "Атлетико" в 11-й раз взял Ла Лигу

Мадридский "Атлетико" в 11-й раз стал победителем чемпионата Испании по футболу впервые с 2014 года. Клуб одержал победу в матче 38-го тура с "Вальядолидом" со счётом 2:1.

Счёт в матче открыл игрок "Вальядолида" Оскар Плано (18), а в составе "матрасников" голы забили Анхель Корреа (57-я минута) и Луис Суарес (67).

В общем зачёте "Атлетико" возглавил таблицу с 86 очками. Далее идут мадридский "Реал" (84) и Барселона (79).

Титул чемпиона Ла Лиги стал вторым для "Атлетико" в период руководства Диего Симеоне (с 2011 года). Помимо золота чемпионата Испании команда десять раз побеждала в кубке страны, дважды брала суперкубок, по три раза побеждала в Лиге Европы и Суперкубке УЕФА и единожды получила Кубок обладателей кубков.