Пульмонолог предупредил о вреде бега по улицам мегаполисов

Если есть возможность, лучше перенести занятия спортом в парковые зоны подальше от дорог.

Пробежка по городским улицам может сильно навредить лёгким из-за вредных веществ от потока автомобилей. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказал главный пульмонолог столичного Департамента здравоохранения Андрей Белевский.

"Сейчас есть мода на city running, по-моему, это бег по улицам. Вот это является очень вредным", — отметил врач.

По его словам, лучше бегать в парках. Специалист отметил, что при пробежке вдоль трасс люди вдыхают все вредные вещества, выделяемые автомобилями, как и при езде на велосипеде по дорогам мегаполисов.