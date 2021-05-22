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Опубликовано 22 мая 2021, 18:28

Пульмонолог предупредил о вреде бега по улицам мегаполисов

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Если есть возможность, лучше перенести занятия спортом в парковые зоны подальше от дорог.

Пробежка по городским улицам может сильно навредить лёгким из-за вредных веществ от потока автомобилей. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказал главный пульмонолог столичного Департамента здравоохранения Андрей Белевский.

"Сейчас есть мода на city running, по-моему, это бег по улицам. Вот это является очень вредным", — отметил врач.

По его словам, лучше бегать в парках. Специалист отметил, что при пробежке вдоль трасс люди вдыхают все вредные вещества, выделяемые автомобилями, как и при езде на велосипеде по дорогам мегаполисов.

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Напомним, фитнес-тренер ранее объяснил, как полюбить бег, сравнив его с сексом. Человека можно "соблазнить" физическими упражнениями, уверен Лев Гончаров.

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Николай Абрамов
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