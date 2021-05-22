Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Пульмонолог предупредил о вреде бега по улицам мегаполисов

Если есть возможность, лучше перенести занятия спортом в парковые зоны подальше от дорог.

22 мая, 18:28
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Пробежка по городским улицам может сильно навредить лёгким из-за вредных веществ от потока автомобилей. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказал главный пульмонолог столичного Департамента здравоохранения Андрей Белевский.

"Сейчас есть мода на city running, по-моему, это бег по улицам. Вот это является очень вредным", — отметил врач.

По его словам, лучше бегать в парках. Специалист отметил, что при пробежке вдоль трасс люди вдыхают все вредные вещества, выделяемые автомобилями, как и при езде на велосипеде по дорогам мегаполисов.

От бега до кроссфита и бокса: стало известно, как россияне готовятся к пляжному сезону

От бега до кроссфита и бокса: стало известно, как россияне готовятся к пляжному сезону

Напомним, фитнес-тренер ранее объяснил, как полюбить бег, сравнив его с сексом. Человека можно "соблазнить" физическими упражнениями, уверен Лев Гончаров.

Тренер рассказала, как с помощью бега повысить иммунитет к вирусным инфекциям

Тренер рассказала, как с помощью бега повысить иммунитет к вирусным инфекциям

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1