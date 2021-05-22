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Спасателям не удалось найти пропавшего в горах Абхазии россиянина, его поиски прекращены

64-летнего екатеринбуржца сотрудники МЧС вместе с инструктором искали в течение 10 дней.

22 мая, 18:01
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/MCHS.Abkhazia/photos/a.470907479940840/1452530181778560/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС Абхазии</a></p>

Фото © Facebook / МЧС Абхазии

Спасатели прекратили поиски 64-летнего екатеринбуржца Владимира Ульянова, который потерялся в горах Абхазии. Как сообщает пресс-служба МЧС республики, десятидневные поиски были безрезультатными.

"Спасатели МЧС Абхазии вместе с инструктором Анной Гилёвой достигли места предполагаемого нахождения туриста Владимира Ульянова на перевале Химса, а затем отработали обратный маршрут. Однако поиски, которые велись с 12 мая, не дали никаких результатов", — указано на странице ведомства в "Фейсбуке".

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Напомним, 12 мая в МЧС Абхазии поступило сообщение с просьбой о помощи от группы российских туристов. Они сообщили, что пытаются самостоятельно спуститься с высокогорья, но один из их товарищей этого сделать не может, ему нужна помощь. 13 мая группа нашлась, сумев спуститься в район сухумской ГЭС. При этом 64-летний екатеринбуржец остался на леднике. Остальные участники группы туристов 14 мая покинули республику.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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