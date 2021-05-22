Спасателям не удалось найти пропавшего в горах Абхазии россиянина, его поиски прекращены

"Спасатели МЧС Абхазии вместе с инструктором Анной Гилёвой достигли места предполагаемого нахождения туриста Владимира Ульянова на перевале Химса, а затем отработали обратный маршрут. Однако поиски, которые велись с 12 мая, не дали никаких результатов", — указано на странице ведомства в "Фейсбуке".

Напомним, 12 мая в МЧС Абхазии поступило сообщение с просьбой о помощи от группы российских туристов. Они сообщили, что пытаются самостоятельно спуститься с высокогорья, но один из их товарищей этого сделать не может, ему нужна помощь. 13 мая группа нашлась, сумев спуститься в район сухумской ГЭС. При этом 64-летний екатеринбуржец остался на леднике. Остальные участники группы туристов 14 мая покинули республику.