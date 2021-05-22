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В США свыше 70 офицеров уволились из полиции после штурма Капитолия

Причиной является недостаточная поддержка стражей порядка со стороны государства.

22 мая, 18:14
<p>Фото © <a href="https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.flickr.com/photos/corde11/31142569186&psig=AOvVaw06kmU6kOLkEpofOgzu8G3H&ust=1621789895746000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjB1qFwoTCPj2lqnk3fACFQAAAAAdAAAAABAD" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Flickr</a> / <a href="https://www.flickr.com/photos/corde11/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Corde11</a></p>

Фото © Flickr / Corde11

В США с момента январского штурма Капитолия полиция лишилась более 70 офицеров. На увольнения повлиял и апрельский инцидент с наездом на стражей порядка у КПП здания. Об этом сообщил председатель трудового комитета полиции Капитолия Гас Папатанасиу в своём письменном заявлении. Его цитирует Politico.

Таким образом Папатанасиу прокомментировал ситуацию с принятием законопроекта о дополнительном финансировании полиции почти на 2 миллиарда долларов. Он приветствовал инициативу, но подчеркнул, что этого недостаточно.

Офицер объяснил, что ключевой задачей властей США должно быть сохранение текущего состава полицейских, а не выделение денег на новых. При заявленной численности 2000 сотрудников в полиции Капитолия в настоящий момент не хватает более 230 человек. А через пять лет примерно 500 офицеров вступят в пенсионный возраст. При этом молодые полицейские смотрят на другие ведомства и службы, поскольку там нередко предлагают более выгодные условия работы.

"У нас много офицеров, которые сомневаются, стоит ли оставаться в полиции", — объяснил Папатанасиу.

Офицер полиции США покончил с собой после штурма Капитолия

Офицер полиции США покончил с собой после штурма Капитолия

По словам офицера, полицейские защитили политиков во время штурма Капитолия. Однако руководство не смогло позаботиться о них должным образом. Смерть одного из сотрудников в ходе апрельского инцидента, переработки и нагрузки без должной поддержки очень сильно деморализовали офицеров.

ФБР обнародовало фото сотен участников штурма Капитолия

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Напомним, что один из полицейских, пострадавших в результате наезда злоумышленника на контрольно-пропускном пункте у Капитолия в Вашингтоне, умер в больнице. Инцидент произошёл в пятницу, 2 апреля, около 20:00 мск. Правоохранители окружили и заблокировали здание Капитолия из-за "внешней угрозы". Работающих в нём людей призывали найти укрытие. Затем оказалось, что виной тому стал неизвестный, протаранивший контрольно-пропускной пункт. Он, как и полицейские, был доставлен в больницу, где скончался.


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Ещё один министр в США уходит с поста из-за штурма Капитолия сторонниками Трампа

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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