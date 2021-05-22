В США свыше 70 офицеров уволились из полиции после штурма Капитолия

В США с момента январского штурма Капитолия полиция лишилась более 70 офицеров. На увольнения повлиял и апрельский инцидент с наездом на стражей порядка у КПП здания. Об этом сообщил председатель трудового комитета полиции Капитолия Гас Папатанасиу в своём письменном заявлении. Его цитирует Politico.

Таким образом Папатанасиу прокомментировал ситуацию с принятием законопроекта о дополнительном финансировании полиции почти на 2 миллиарда долларов. Он приветствовал инициативу, но подчеркнул, что этого недостаточно.

Офицер объяснил, что ключевой задачей властей США должно быть сохранение текущего состава полицейских, а не выделение денег на новых. При заявленной численности 2000 сотрудников в полиции Капитолия в настоящий момент не хватает более 230 человек. А через пять лет примерно 500 офицеров вступят в пенсионный возраст. При этом молодые полицейские смотрят на другие ведомства и службы, поскольку там нередко предлагают более выгодные условия работы.

"У нас много офицеров, которые сомневаются, стоит ли оставаться в полиции", — объяснил Папатанасиу.