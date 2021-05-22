Памятник академику Сахарову открыли в Сарове

Памятник выдающемуся учёному современности, лауреату Нобелевской премии мира Андрею Сахарову открыли в Сарове 21 мая, в 100-летнюю годовщину со дня рождения академика. Инициатором создания монумента выступил Российский федеральный ядерный центр — ВНИИЭФ. Автором проекта стал Борис Сергеев.

Сахаров изображён молодым человеком в характерной для него позе — погружённым в размышления. Бронзовая скульптура весом две тонны на гранитном постаменте и подиуме была изготовлена в Санкт-Петербурге. В церемонии открытия приняли участие генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв, президент РАН Александр Сергеев, директор Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ — ВНИИЭФ) Валентин Костюков, почётный научный руководитель РФЯЦ — ВНИИЭФ академик РАН Радий Илькаев, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Жизнь и деятельность, научные достижения Андрея Сахарова навсегда остались частью истории Саровской земли, нашего региона. Сахаров наряду с Курчатовым, Харитоном, Зельдовичем является основателем российской атомной отрасли", — отметил глава Нижегородской области Глеб Никитин.

"Современные учёные говорят, что Сахаров предвосхитил будущее, своими научными достижениями поставил себя в один ряд с великими физиками — Эйнштейном, Ландау, Таммом", — добавил председатель Законодательного собрания региона Евгений Люлин.

В эти дни в регионе проходит XVI Международный фестиваль искусств имени Андрея Сахарова, он стартовал накануне. Ожидается, что мероприятие соберёт более 400 отечественных и зарубежных деятелей искусств. В Нижний Новгород приедут гости из Италии, Германии, Франции, Нидерландов и США. В программе заявлено более 15 премьер. Продлится фестиваль до 3 июня.