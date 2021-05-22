Virgin Galactic успешно запустила в тестовом режиме корабль для космических туристов

Virgin Galactic испытала корабль для космических туристов. Видео © Twitter / Virgin Galactic

Сегодня американская аэрокосмическая компания Virgin Galactic успешно запустила в космос пилотируемый космоплан для туристов SpaceShipTwo Unity. Об этом сообщается на странице фирмы в "Твиттере". Там же велась текстовая трансляция.

Согласно информации компании, SpaceShipTwo Unity стартовал с космопорта "Америка" в штате Нью-Мексико, США. Самолёт-носитель VMS Eve поднял корабль на высоту 13,710 километра, после чего отпустил в свободное планирование. Затем космоплан набрал высоту на собственных ракетных двигателях, достиг апогея (наиболее удалённой от Земли точки лунной орбиты) и вернулся на Землю, успешно приземлившись на территорию того же космопорта.

Как уточнили в Virgin Galactiс, после сегодняшних успешных испытаний компании остаётся провести ещё три полёта в тестовом режиме перед первым коммерческим запуском. При этом в прошлом испытания неоднократно откладывались по техническим причинам. Так, в декабре 2020 года тестовый запуск Unity прервали из-за сбоя в зажигании двигателя корабля. А за день до пробного пуска, назначенного на 13 февраля текущего года, VG заявила, что испытания откладываются из-за потребности в "большем количестве времени для технических проверок".

В то же время за день до запуска Unity в Нью-Мексико Virgin Galactiс распространила сообщение в соцсетях о том, что полёт состоится 22 мая. Эта новость вызвала резкий скачок котировок на 20%, а дневной оборот торгов стал рекордным в этом году. Как стало известно, в настоящее время цена одной акции аэрокосмической компании составляет 21,07 доллара, а её суммарная капитализация увеличилась до более чем 5 миллиардов долларов.