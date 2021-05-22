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Учёные перечислили распространённые признаки скорой смерти

Отмечается, что по отдельности ни один из симптомов не знаменует приближающуюся кончину.

22 мая, 19:08
<p>Фото © <a href="https://ru.depositphotos.com/54935577/stock-photo-covering-female-body-in-mortuary.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">depositphotos.com</a></p>

Фото © depositphotos.com

Исследователи отмечают, что существуют симптомы, сигнализирующие о возможной скорой смерти человека. Их перечислили в издании Express со ссылкой на Национальный институт здоровья США.

Врачи подчёркивают, что по отдельности ни один из симптомов не знаменует конец жизни человека.

Одним из частых признаков являются одышка и ощущение острой нехватки воздуха. Также сюда входит повышенная сонливость и утомление. У пожилых или тяжелобольных людей может возникнуть депрессия и чувство беспокойства, что также указывает на вероятную скорую смерть.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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