Учёные перечислили распространённые признаки скорой смерти

Исследователи отмечают, что существуют симптомы, сигнализирующие о возможной скорой смерти человека. Их перечислили в издании Express со ссылкой на Национальный институт здоровья США.

Врачи подчёркивают, что по отдельности ни один из симптомов не знаменует конец жизни человека.

Одним из частых признаков являются одышка и ощущение острой нехватки воздуха. Также сюда входит повышенная сонливость и утомление. У пожилых или тяжелобольных людей может возникнуть депрессия и чувство беспокойства, что также указывает на вероятную скорую смерть.

У человека снижается внимательность, теряется аппетит и желание пить. Конечности становятся холоднее, меняется цвет кожи. Постепенно исчезает пульс, а грудная клетка со временем перестаёт двигаться, соответственно, замедляется дыхание, пишет газета.