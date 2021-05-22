Учёные перечислили распространённые признаки скорой смерти
Отмечается, что по отдельности ни один из симптомов не знаменует приближающуюся кончину.
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Исследователи отмечают, что существуют симптомы, сигнализирующие о возможной скорой смерти человека. Их перечислили в издании Express со ссылкой на Национальный институт здоровья США.
Врачи подчёркивают, что по отдельности ни один из симптомов не знаменует конец жизни человека.
Одним из частых признаков являются одышка и ощущение острой нехватки воздуха. Также сюда входит повышенная сонливость и утомление. У пожилых или тяжелобольных людей может возникнуть депрессия и чувство беспокойства, что также указывает на вероятную скорую смерть.
Врачи выяснили, что происходит после смерти, изучив более 600 пациентов, у которых остановилось сердце
У человека снижается внимательность, теряется аппетит и желание пить. Конечности становятся холоднее, меняется цвет кожи. Постепенно исчезает пульс, а грудная клетка со временем перестаёт двигаться, соответственно, замедляется дыхание, пишет газета.
Группа учёных из США ранее выяснила, что для женщин, у которых были выкидыши, на 19% увеличивается риск преждевременной смерти. Результаты демонстрируют взаимосвязь выкидыша с серьёзными рисками для женского здоровья. Но необходимы дополнительные наблюдения.
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