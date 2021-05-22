Проект "Доступный интернет" решили продлевать до принятия соответствующего закона

Эксперимент по предоставлению бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам в рамках проекта "Доступный интернет" будет продлеваться до принятия соответствующего закона. Такое заявление сделал глава Минцифры Максут Шадаев.

"Мы его будем продлевать, пока у нас закон не вступит в силу. Я думаю, что в весеннюю сессию должны принять", — сказал он.

Шадаев заверил, что число сервисов, к которым предоставляется бесплатный доступ в рамках эксперимента, также не будет сокращён.