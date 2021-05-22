Проект "Доступный интернет" решили продлевать до принятия соответствующего закона
Минцифры не собирается урезать и количество сервисов, к которым в рамках проекта предоставляется бесплатный доступ.
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Эксперимент по предоставлению бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам в рамках проекта "Доступный интернет" будет продлеваться до принятия соответствующего закона. Такое заявление сделал глава Минцифры Максут Шадаев.
"Мы его будем продлевать, пока у нас закон не вступит в силу. Я думаю, что в весеннюю сессию должны принять", — сказал он.
Шадаев заверил, что число сервисов, к которым предоставляется бесплатный доступ в рамках эксперимента, также не будет сокращён.
Ранее Минцифры предложило выдавать медикам и учителям планшеты с российским ПО. Инициатива станет частью программы по поддержке IT-индустрии.
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