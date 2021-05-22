Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Проект "Доступный интернет" решили продлевать до принятия соответствующего закона

Минцифры не собирается урезать и количество сервисов, к которым в рамках проекта предоставляется бесплатный доступ.

22 мая, 19:37
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Эксперимент по предоставлению бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам в рамках проекта "Доступный интернет" будет продлеваться до принятия соответствующего закона. Такое заявление сделал глава Минцифры Максут Шадаев.

"Мы его будем продлевать, пока у нас закон не вступит в силу. Я думаю, что в весеннюю сессию должны принять", — сказал он.

Шадаев заверил, что число сервисов, к которым предоставляется бесплатный доступ в рамках эксперимента, также не будет сокращён.

"Доступный интернет": от идеи президента до реализации за полтора месяца

"Доступный интернет": от идеи президента до реализации за полтора месяца

Ранее Минцифры предложило выдавать медикам и учителям планшеты с российским ПО. Инициатива станет частью программы по поддержке IT-индустрии.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1