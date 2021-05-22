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Украина пригласила Макрона на бокал вина

Это стало реакцией на его тост, произнесённый во время торжества, посвящённого открытию летних террас кафе.

22 мая, 20:36
<p>Фото © ТАСС / Григорий Дукор </p>

Фото © ТАСС / Григорий Дукор

Официальный твиттер-аккаунт Украины пригласил президента Франции Эмманюэля Макрона в Киев на бокал вина после поднятого им тоста на открытии летних террас в Париже.

"Будьмо, господин президент Эмманюэль Макрон. Следующий бокал вина — в моём Киеве", — говорится в сообщении.

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Ранее Лайф публиковал видео, где Эмманюэль Макрон во время торжества, связанного с открытием летних террас кафе и ресторанов после длительного карантина, поднял бокал под тост на украинском языке. На кадрах видно, что Макрон, находясь в одном из заведений в Невере, поднимает бокал с коктейлем со словами Santé!, что в переводе значит "За здоровье!". В какой-то момент в толпе слышится украинский тост "Будьмо!". На что французский лидер с улыбкой ответил: "За Украину".

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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