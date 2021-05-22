Украина пригласила Макрона на бокал вина

Ранее Лайф публиковал видео, где Эмманюэль Макрон во время торжества, связанного с открытием летних террас кафе и ресторанов после длительного карантина, поднял бокал под тост на украинском языке. На кадрах видно, что Макрон, находясь в одном из заведений в Невере, поднимает бокал с коктейлем со словами Santé!, что в переводе значит "За здоровье!". В какой-то момент в толпе слышится украинский тост "Будьмо!". На что французский лидер с улыбкой ответил: "За Украину".