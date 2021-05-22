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Латвийцы после победы над Канадой уступили Казахстану на ЧМ по хоккею

А сборная Чехии впервые в истории потерпела сразу два поражения на старте чемпионата мира: уступила России и Швейцарии.

22 мая, 20:31
<p>Фото © HHOF-IIH / Андре Рингетт</p>

Фото © HHOF-IIH / Андре Рингетт

Групповые матчи для сборной Латвии и сборной Чехии закончились поражениями. Латвийцы в серии буллитов проиграла команде Казахстана со счетом 2:3, хотя ещё накануне впервые в истории обыграли сборную Канады.

Основное время и овертайм завершились со счетом 2:2. В составе латвийцев заброшенными шайбами отметились Лаурис Дарзиньш (28-я минута) и Рихардс Букартс (46), у казахстанцев отличились Александр Шин (39) и Джесси Блэкер (46). Автором победного буллита стал Евгений Рымарев.

А сборная Чехии впервые в истории уступила второй раз подряд на старте чемпионата мира. Ранее команда потерпела поражение от России, но этот раз от команды Швейцарии с итоговым счётом 2:5.

Жара на льду: расписание матчей чемпионата мира по хоккею

Жара на льду: расписание матчей чемпионата мира по хоккею

Лайф рассказывал, что сегодня сборная России по хоккею разгромила британцев во втором матче чемпионата мира в Латвии. Встреча закончилась со счётом 7:1. Дважды отличился Антон Бурдасов, по одной шайбе забросили Михаил Григоренко, Сергей Толчинский, Павел Карнаухов, Андрей Кузьменко и Антон Слепышев. Единственный гол в наши ворота от сборной Великобритании забил Лиам Кирк. Следующая игра запланирована на 24 мая со сборной Словакии.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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