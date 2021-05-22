Латвийцы после победы над Канадой уступили Казахстану на ЧМ по хоккею

Групповые матчи для сборной Латвии и сборной Чехии закончились поражениями. Латвийцы в серии буллитов проиграла команде Казахстана со счетом 2:3, хотя ещё накануне впервые в истории обыграли сборную Канады.

Основное время и овертайм завершились со счетом 2:2. В составе латвийцев заброшенными шайбами отметились Лаурис Дарзиньш (28-я минута) и Рихардс Букартс (46), у казахстанцев отличились Александр Шин (39) и Джесси Блэкер (46). Автором победного буллита стал Евгений Рымарев.

А сборная Чехии впервые в истории уступила второй раз подряд на старте чемпионата мира. Ранее команда потерпела поражение от России, но этот раз от команды Швейцарии с итоговым счётом 2:5.