Кошмаром для Киева назвали встречу Лаврова и Блинкена в Рейкьявике

Пресс-конференция по итогам встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова, состоявшаяся в Рейкьявике, стала для Украины "кошмаром", пишет американское издание The National Interest. По мнению автора статьи, встреча не принесла особой конкретики, но украинские чиновники и эксперты увидели в ней "совершенно другой подтекст".

"Многие в Киеве разделяют основную озабоченность по поводу того, что в ходе переговоров о нормализации отношений Вашингтон и Москва могут на двусторонней основе решать вопросы, имеющие жизненно важное значение для Украины. Зеленский открыто признал эти опасения, когда на недавней пресс-конференции его спросили о возможном саммите Путина и Байдена", — пишет NI.

Встрече предшествовали сообщения о том, что администрация Байдена не станет вводить санкции против компании, контролирующей строительство "Северного потока — 2", что вызвало тревогу в Киеве, отмечает NI. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что запуск этого газопровода будет означать "поражение американской дипломатии". В стране отмечают, что "Северный поток — 2" обойдётся стране до шести миллиардов долларов в год в виде прямых и косвенных убытков.

"Недавние усилия Байдена по стабилизации американо-российских отношений могут стать ещё одним ударом по перспективе единого западного фронта для противостояния и сдерживания России, что ещё больше ослабит геополитические позиции Украины в отношении её восточного соседа", — отмечает издание.