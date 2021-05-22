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Кошмаром для Киева назвали встречу Лаврова и Блинкена в Рейкьявике

Американские журналисты отмечают, что Россия и США без участия Киева могут решать вопросы, имеющие для него важное значение.

22 мая, 21:29
<p>Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Пресс-конференция по итогам встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова, состоявшаяся в Рейкьявике, стала для Украины "кошмаром", пишет американское издание The National Interest. По мнению автора статьи, встреча не принесла особой конкретики, но украинские чиновники и эксперты увидели в ней "совершенно другой подтекст".

"Многие в Киеве разделяют основную озабоченность по поводу того, что в ходе переговоров о нормализации отношений Вашингтон и Москва могут на двусторонней основе решать вопросы, имеющие жизненно важное значение для Украины. Зеленский открыто признал эти опасения, когда на недавней пресс-конференции его спросили о возможном саммите Путина и Байдена", — пишет NI.

Лавров: Мы готовы с Западом дружить, но с условием

Лавров: Мы готовы с Западом дружить, но с условием

Встрече предшествовали сообщения о том, что администрация Байдена не станет вводить санкции против компании, контролирующей строительство "Северного потока — 2", что вызвало тревогу в Киеве, отмечает NI. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что запуск этого газопровода будет означать "поражение американской дипломатии". В стране отмечают, что "Северный поток — 2" обойдётся стране до шести миллиардов долларов в год в виде прямых и косвенных убытков.

"Недавние усилия Байдена по стабилизации американо-российских отношений могут стать ещё одним ударом по перспективе единого западного фронта для противостояния и сдерживания России, что ещё больше ослабит геополитические позиции Украины в отношении её восточного соседа", — отмечает издание.

Тайны Рейкьявика: о чём договорились Лавров и Блинкен

Тайны Рейкьявика: о чём договорились Лавров и Блинкен

Напомним, Лавров заявил, что в Рейкьявике Блинкен не смог аргументировать претензии США в адрес РФ. Переговоры на первой встрече длились почти два часа. Разговор, по словам российского министра, был предельно откровенным.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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