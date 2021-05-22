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Кокорин впервые с марта вышел на поле за "Фиорентину"

Россиянин опять не забил, встреча завершилась со счётом 0:0. Этот матч стал для 30-летнего форварда четвёртым в составе клуба.

22 мая, 21:22
<p>Фото © ТАСС / LaPresse / Massimo Paolone</p>

Фото © ТАСС / LaPresse / Massimo Paolone

Российский нападающий итальянской "Фиорентины" Александр Кокорин впервые с 3 марта вышел на поле в гостевом матче против "Кротоне". Он заменил Франка Рибери.

Встреча завершилась со счётом 0:0. В общей сложности российский форвард провёл на поле 15 минут. Кокорин в начале марта провёл 38 минут на поле в матче с "Ромой". Матч с "Кротоне" стал для Кокорина четвёртым в нынешнем сезоне.

"Выглядит деревянным". Итальянцы не оценили дебютную игру Кокорина за "Фиорентину"

"Выглядит деревянным". Итальянцы не оценили дебютную игру Кокорина за "Фиорентину"

Напомним, что Кокорин перешёл из "Спартака" в "Фиорентину" в январе этого года, а уже в феврале дебютировал в Серии А. Правда, за всё это время он не отметился голами. Россиянина продолжают беспокоить травмы.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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