Кокорин впервые с марта вышел на поле за "Фиорентину"
Россиянин опять не забил, встреча завершилась со счётом 0:0. Этот матч стал для 30-летнего форварда четвёртым в составе клуба.
Фото © ТАСС / LaPresse / Massimo Paolone
Российский нападающий итальянской "Фиорентины" Александр Кокорин впервые с 3 марта вышел на поле в гостевом матче против "Кротоне". Он заменил Франка Рибери.
Встреча завершилась со счётом 0:0. В общей сложности российский форвард провёл на поле 15 минут. Кокорин в начале марта провёл 38 минут на поле в матче с "Ромой". Матч с "Кротоне" стал для Кокорина четвёртым в нынешнем сезоне.
Напомним, что Кокорин перешёл из "Спартака" в "Фиорентину" в январе этого года, а уже в феврале дебютировал в Серии А. Правда, за всё это время он не отметился голами. Россиянина продолжают беспокоить травмы.
Комментариев: 0