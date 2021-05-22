Кокорин впервые с марта вышел на поле за "Фиорентину"

Встреча завершилась со счётом 0:0. В общей сложности российский форвард провёл на поле 15 минут. Кокорин в начале марта провёл 38 минут на поле в матче с "Ромой". Матч с "Кротоне" стал для Кокорина четвёртым в нынешнем сезоне.

Напомним, что Кокорин перешёл из "Спартака" в "Фиорентину" в январе этого года, а уже в феврале дебютировал в Серии А. Правда, за всё это время он не отметился голами. Россиянина продолжают беспокоить травмы.