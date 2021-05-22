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В Воронеже нашли расчленённое тело женщины в подъезде

Часть останков находилась в спортивной сумке, а другие обнаружили неподалёку.

22 мая, 22:12
<p>Фото © СУ СК России по Воронежской области</p>

Фото © СУ СК России по Воронежской области

Расчленённое тело нашли в микрорайоне Дубрава города Воронежа. Как говорят в СУ Следственного комитета РФ по Воронежской области, сумка с останками была обнаружена в подъезде многоэтажки на улице Шишкова.

"В спортивной сумке обнаружены части тела человека, которые, по предварительным данным, могут принадлежать 53-летней женщине. Местные жители сообщили о такой находке в правоохранительные органы. Отдельные фрагменты тела позднее обнаружены также в лесном массиве неподалёку от дома", говорится в сообщении.

Уже есть подозреваемый: задержан 61-летний житель города, с которым сейчас проводятся следственные действия. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

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Ранее в Сальвадоре за домом бывшего полицейского нашли кладбище с телами десятков убитых женщин. На это жуткое захоронение вышли по следам одного из преступлений.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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