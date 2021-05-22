В Воронеже нашли расчленённое тело женщины в подъезде

Расчленённое тело нашли в микрорайоне Дубрава города Воронежа. Как говорят в СУ Следственного комитета РФ по Воронежской области, сумка с останками была обнаружена в подъезде многоэтажки на улице Шишкова.

"В спортивной сумке обнаружены части тела человека, которые, по предварительным данным, могут принадлежать 53-летней женщине. Местные жители сообщили о такой находке в правоохранительные органы. Отдельные фрагменты тела позднее обнаружены также в лесном массиве неподалёку от дома", — говорится в сообщении.

Уже есть подозреваемый: задержан 61-летний житель города, с которым сейчас проводятся следственные действия. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).