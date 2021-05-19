Подросток пробрался в дом и украл одного из спящих 4-летних близнецов, тело которого нашли к утру
Жизнь четырёхлетнего Кэша Гернона была далеко не сказкой. Матери он не видел почти с рождения, а отец несколько месяцев назад бросил его вместе с братом-близнецом. С тех пор мальчики жили в чужом доме бывшей пассии горе-папаши вместе с двумя её родными сыновьями. "Защитница малышей", как себя называет женщина, решила не сдавать их соцслужбам, что, как сейчас выяснилось, было ужасным решением. Со своими обязанностями она не справилась.
Фото © Twitter / CitizenAnalyst
В субботу, 15 мая, 39-летняя Моника Шеррод проснулась и поняла, что её подопечный пропал. В ужасе она начала звонить в полицию и сразу же отправила своего родного сына Камрона Мури на поиски ребёнка. Пройдя несколько кварталов от дома, парень наткнулся на скопление полицейских на ограждённой территории. С утра прохожая обнаружила тело маленького мальчика со множественными колотыми ранами.
Мури сразу понял: это связано с Кэшем. Искать виновника офицерам долго не пришлось — камера в детской засняла момент похищения. Виновником оказался 18-летний Дэрриинн Браун, друг младшего брата Камрона.
На кадрах видно, как он (Браун. — Прим. ред.) снимает одеяло с Кэша, как он хватает его и бежит с ним, пока тот ещё даже не проснулся. До этого он смотрел на него где-то минуту. Я пересматривала видео снова и снова. Но больше я не могу
Кадры из видео © YouTube / Crime for Dummies
Также на жутких кадрах видно, как утром Браун возвращается в детскую и смотрит на брата своей жертвы. На тот момент прошло два часа после убийства ребёнка Кэша. Как преступник дважды попал в дом без свидетелей, пока не ясно — никаких следов взлома нет. Но Камрон утверждает, что все двери ночью были заперты. Какие мотивы были у похитителя — неизвестно. Семья предполагает, что атака была случайной и никак не связана с местью, ненавистью или наркотиками.
Кэша Гернон и Дэрриинн Браун. Фото © Twitter / CitizenAnalyst
На данный момент полиция Далласа выдвинула Брауну обвинения в похищении и краже. Но, скорее всего, этот список скоро дополнится ещё и обвинением в убийстве ребёнка — осталось только дождаться отчётов от судмедэкспертов, пишет Daily Mail. На данный момент Брауна держат в тюрьме округа Даллас под залогом в размере 750 000 долларов (55 миллионов рублей).
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