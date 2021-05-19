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Подросток пробрался в дом и украл одного из спящих 4-летних близнецов, тело которого нашли к утру

Жизнь четырёхлетнего Кэша Гернона была далеко не сказкой. Матери он не видел почти с рождения, а отец несколько месяцев назад бросил его вместе с братом-близнецом. С тех пор мальчики жили в чужом доме бывшей пассии горе-папаши вместе с двумя её родными сыновьями. "Защитница малышей", как себя называет женщина, решила не сдавать их соцслужбам, что, как сейчас выяснилось, было ужасным решением. Со своими обязанностями она не справилась.

19 мая, 13:37
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Фото © Twitter / CitizenAnalyst

В субботу, 15 мая, 39-летняя Моника Шеррод проснулась и поняла, что её подопечный пропал. В ужасе она начала звонить в полицию и сразу же отправила своего родного сына Камрона Мури на поиски ребёнка. Пройдя несколько кварталов от дома, парень наткнулся на скопление полицейских на ограждённой территории. С утра прохожая обнаружила тело маленького мальчика со множественными колотыми ранами.

Мури сразу понял: это связано с Кэшем. Искать виновника офицерам долго не пришлось — камера в детской засняла момент похищения. Виновником оказался 18-летний Дэрриинн Браун, друг младшего брата Камрона.

На кадрах видно, как он (Браун. — Прим. ред.) снимает одеяло с Кэша, как он хватает его и бежит с ним, пока тот ещё даже не проснулся. До этого он смотрел на него где-то минуту. Я пересматривала видео снова и снова. Но больше я не могу

Моника Шеррод

Кадры из видео © YouTube / Crime for Dummies

Также на жутких кадрах видно, как утром Браун возвращается в детскую и смотрит на брата своей жертвы. На тот момент прошло два часа после убийства ребёнка Кэша. Как преступник дважды попал в дом без свидетелей, пока не ясно — никаких следов взлома нет. Но Камрон утверждает, что все двери ночью были заперты. Какие мотивы были у похитителя — неизвестно. Семья предполагает, что атака была случайной и никак не связана с местью, ненавистью или наркотиками.

Кэша Гернон и Дэрриинн Браун. Фото © Twitter / CitizenAnalyst

Кэша Гернон и Дэрриинн Браун. Фото © Twitter / CitizenAnalyst

На данный момент полиция Далласа выдвинула Брауну обвинения в похищении и краже. Но, скорее всего, этот список скоро дополнится ещё и обвинением в убийстве ребёнка — осталось только дождаться отчётов от судмедэкспертов, пишет Daily Mail. На данный момент Брауна держат в тюрьме округа Даллас под залогом в размере 750 000 долларов (55 миллионов рублей).

Извращенца признали виновным в изнасиловании и убийстве студентки, которые он совершил за семь минут

Извращенца признали виновным в изнасиловании и убийстве студентки, которые он совершил за семь минут

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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