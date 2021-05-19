Подросток пробрался в дом и украл одного из спящих 4-летних близнецов, тело которого нашли к утру

Жизнь четырёхлетнего Кэша Гернона была далеко не сказкой. Матери он не видел почти с рождения, а отец несколько месяцев назад бросил его вместе с братом-близнецом. С тех пор мальчики жили в чужом доме бывшей пассии горе-папаши вместе с двумя её родными сыновьями. "Защитница малышей", как себя называет женщина, решила не сдавать их соцслужбам, что, как сейчас выяснилось, было ужасным решением. Со своими обязанностями она не справилась.