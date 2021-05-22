Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Учебник по налогам для школьников решили выпустить в России

Учебное пособие выйдет в том числе в цифровом варианте. Оно будет предназначено для старшеклассников.

22 мая, 22:26
<p>Фото © ТАСС / Алексей Зотов </p>

Фото © ТАСС / Алексей Зотов

Федеральная налоговая служба РФ готовит учебное пособие для школьников. В нём в доступной форме будет изложен материал по налогам в России. Об этом сообщил руководитель службы Даниил Егоров, выступая на марафоне "Новое знание". Участники задали ему вопрос, где учащиеся могут получить достоверную информацию.

"Первое, мы сейчас готовим книгу просто о налогах, и она скоро выйдет, естественно, и в интернет-формате тоже", — отметил Егоров.

Число просмотров трансляции марафона "Новое знание" превысило 20 миллионов

Число просмотров трансляции марафона "Новое знание" превысило 20 миллионов

В пресс-службе ведомства уточняют, что пособие будет предназначено для старшеклассников, которые определились с направлением обучения.

Ранее Лайф писал о том, что первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко рассказал, как удалось собрать столько ярких спикеров на площадке марафона "Новое знание". Слушатели лекций сами задают темы, которые им интересны. В течение месяца перед мероприятием организаторы выясняли у молодёжи, о чём она хотела бы послушать, отметил Кириенко.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1