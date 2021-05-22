Учебник по налогам для школьников решили выпустить в России
Учебное пособие выйдет в том числе в цифровом варианте. Оно будет предназначено для старшеклассников.
Фото © ТАСС / Алексей Зотов
Федеральная налоговая служба РФ готовит учебное пособие для школьников. В нём в доступной форме будет изложен материал по налогам в России. Об этом сообщил руководитель службы Даниил Егоров, выступая на марафоне "Новое знание". Участники задали ему вопрос, где учащиеся могут получить достоверную информацию.
"Первое, мы сейчас готовим книгу просто о налогах, и она скоро выйдет, естественно, и в интернет-формате тоже", — отметил Егоров.
В пресс-службе ведомства уточняют, что пособие будет предназначено для старшеклассников, которые определились с направлением обучения.
Ранее Лайф писал о том, что первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко рассказал, как удалось собрать столько ярких спикеров на площадке марафона "Новое знание". Слушатели лекций сами задают темы, которые им интересны. В течение месяца перед мероприятием организаторы выясняли у молодёжи, о чём она хотела бы послушать, отметил Кириенко.
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