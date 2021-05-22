Учебник по налогам для школьников решили выпустить в России

Федеральная налоговая служба РФ готовит учебное пособие для школьников. В нём в доступной форме будет изложен материал по налогам в России. Об этом сообщил руководитель службы Даниил Егоров, выступая на марафоне "Новое знание". Участники задали ему вопрос, где учащиеся могут получить достоверную информацию.

"Первое, мы сейчас готовим книгу просто о налогах, и она скоро выйдет, естественно, и в интернет-формате тоже", — отметил Егоров.

В пресс-службе ведомства уточняют, что пособие будет предназначено для старшеклассников, которые определились с направлением обучения.