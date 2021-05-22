"Я собой горжусь": Манижа рассказала, что было для неё главным на Евровидении
Певица заверила, что она намерена и впредь поднимать тему о положении российских женщин, потому что они "самые прекрасные".
Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Певица Манижа, представлявшая Россию на Евровидении-2021 и занявшая девятое место, заявила, что гордится таким результатом. Она считает, что выложилась на все 100%.
"Для меня самое главное было — это сделать всё на 100% на сцене. И я собой горжусь", — сказала Манижа по итогам конкурса в эфире Первого канала.
Также она сочла очень важным для себя говорить о российских женщинах. Манижа заверила, что продолжит это делать, потому что они "самые прекрасные".
Напомним, что выбор Манижи в качестве представительницы России на Евровидении пришёлся по душе далеко не всем. Так, певица не понравилась Владимиру Жириновскому, Юрию Лозе, Виталию Милонову и критику Сергею Соседову. После отбора артистка столкнулась с масштабной травлей в Сети. На неё даже пожаловались в СКР. В то же время холодный приём в России не мешает клипу Russian Woman быть в топе на официальном ютуб-канале Евровидения.
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