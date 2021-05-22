В Китае во время ультрамарафона погибло 16 человек

В Китае погибло 16 человек и пятеро пострадало во время ультрамарафона по пересечённой местности, который проходил в северо-западной провинции Ганьсу. Как пишет агентство Синьхуа, всему виной непогода.

По данным агентства, забег по пересечённой горной местности на 100 км начался утром в субботу недалеко от города Байинь. Во время него произошло резкое ухудшение погоды: ледяной дождь, сильный ветер, резко упала температура. Несколько участников соревнований потерялись, соревнования были остановлены. В окрестностях сразу же были организованы многочисленные силы для поиска и спасения пропавших без вести.

В итоге живым был найден 151 участник, из которых пять человек с лёгкими травмами. На данный момент подтверждена гибель 16 человек. Ещё пятерых продолжают искать.