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Знаменосец сборной Индии арестован по подозрению в убийстве

Он находился в бегах с 4 мая после того, как один борец погиб в результате драки на стадионе.

23 мая, 08:15
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

По подозрению в убийстве был арестован бывший индийский борец вольного стиля Сушил Кумар. Об этом сообщает Xinhua News Agency.

Он подался в бега 4 мая, после того как его коллега погиб в результате драки на стадионе, а сам Кумар был признан одним из напавших. Полиция объявила о награде $1,4 тыс. за информацию о спортсмене. Борец был арестован в деревне Мундка в Западном Дели.

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Сушилу 38 лет, он является чемпионом мира 2010 года в весовой категории до 66 кг. Также в активе индийца — бронзовая (2008) и серебряная (2012) медали Олимпийских игр.

Ранее Лайф писал о поединке, который закончился смертью одного из участвовавших в нём сумоистов. Бурю эмоций вызвал даже не столько сам бросок, сколько бездействие арбитра и других очевидцев.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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