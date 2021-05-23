Знаменосец сборной Индии арестован по подозрению в убийстве

По подозрению в убийстве был арестован бывший индийский борец вольного стиля Сушил Кумар. Об этом сообщает Xinhua News Agency.

Он подался в бега 4 мая, после того как его коллега погиб в результате драки на стадионе, а сам Кумар был признан одним из напавших. Полиция объявила о награде $1,4 тыс. за информацию о спортсмене. Борец был арестован в деревне Мундка в Западном Дели.

Сушилу 38 лет, он является чемпионом мира 2010 года в весовой категории до 66 кг. Также в активе индийца — бронзовая (2008) и серебряная (2012) медали Олимпийских игр.