"Торг неуместен": В Крыму возмутились из-за условий Киева по поставкам воды на полуостров

Условия, выдвинутые Киевом по возобновлению поставок воды по Северо-Крымскому каналу, возмутительны. Так руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при Постоянном представительстве Крыма при Президенте РФ Александр Молохов отреагировал на слова пресс-секретаря МИД Украины.

"Грязные инсинуации относительно условий возобновления работы Северо-Крымского канала возмутительны. Безусловно, никакой торг в этом вопросе неуместен. В конечном счете Россия решит проблему снабжения Крыма пресной водой своими силами, чего бы ей это ни стоило", — заявил РИА "Новости" Молохов.

По его убеждению, рассуждения представителей киевской власти о питьевых проблемах в Крыму отражают общий уровень деградации украинской внешней политики.

Ранее пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что восстановление поставок воды из Днепра в Крым возможно только после его "демилитаризации и деоккупации".