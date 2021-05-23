"Торг неуместен": В Крыму возмутились из-за условий Киева по поставкам воды на полуостров
В республике убеждены в том, что Россия самостоятельно способна решить данную проблему.
Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
Условия, выдвинутые Киевом по возобновлению поставок воды по Северо-Крымскому каналу, возмутительны. Так руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при Постоянном представительстве Крыма при Президенте РФ Александр Молохов отреагировал на слова пресс-секретаря МИД Украины.
"Грязные инсинуации относительно условий возобновления работы Северо-Крымского канала возмутительны. Безусловно, никакой торг в этом вопросе неуместен. В конечном счете Россия решит проблему снабжения Крыма пресной водой своими силами, чего бы ей это ни стоило", — заявил РИА "Новости" Молохов.
По его убеждению, рассуждения представителей киевской власти о питьевых проблемах в Крыму отражают общий уровень деградации украинской внешней политики.
Ранее пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что восстановление поставок воды из Днепра в Крым возможно только после его "демилитаризации и деоккупации".
Напомним, в 2014 году Украина перекрыла поставки воды из Днепра в Крым через Северо-Крымский канал. После воссоединения полуострова с РФ Киев не только полностью прекратил подачу воды, но и всячески пытается помешать России обеспечить регион этим ресурсом. На полуострове отказались от помощи Украины в решении этой проблемы.
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