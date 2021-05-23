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Вокалиста победившей на Евровидении рок-группы заподозрили в употреблении наркотиков

Сам же он, отвечая на вопрос журналиста в ходе пресс-конференции, заявил, что зрителям показалось.

23 мая, 07:37

Вокалиста победившей на Евровидении рок-группы заподозрили в употреблении наркотиков.

Вокалиста итальянской группы Maneskin, победившей на Евровидении, заподозрили в употреблении кокаина. Внимание зрителей привлёк момент эфира, на котором Давид Дамиано подозрительно наклоняется над столом, а другой участник музыкального коллектива его одёргивает. Впрочем, сам музыкант всё отрицает.

"Я не употребляю наркотики. Пожалуйста, ребята, не говорите так. Пожалуйста, не говорите так, правда. Никакого кокаина", — сказал Дамиано на пресс-конференции после победы на конкурсе в ответ на вопрос журналиста.

"Это невероятно": Итальянская группа Maneskin прокомментировала победу на Евровидении

"Это невероятно": Итальянская группа Maneskin прокомментировала победу на Евровидении

По словам музыканта, оператор запечатлел его реакцию на то, что другой участник группы уронил на пол стакан. После этого ведущая попросила журналистов больше не затрагивать эту тему и задавать вопросы, касающиеся выступления.

Напомним, финал Евровидения прошёл сегодня ночью в Роттердаме. Певица Манижа, представлявшая Россию на конкурсе, заняла девятое место. Она заявила, что гордится проделанной работой, считает, что выложилась на все 100%.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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