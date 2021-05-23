Вокалиста победившей на Евровидении рок-группы заподозрили в употреблении наркотиков.

Вокалиста итальянской группы Maneskin, победившей на Евровидении, заподозрили в употреблении кокаина. Внимание зрителей привлёк момент эфира, на котором Давид Дамиано подозрительно наклоняется над столом, а другой участник музыкального коллектива его одёргивает. Впрочем, сам музыкант всё отрицает.

"Я не употребляю наркотики. Пожалуйста, ребята, не говорите так. Пожалуйста, не говорите так, правда. Никакого кокаина", — сказал Дамиано на пресс-конференции после победы на конкурсе в ответ на вопрос журналиста.

По словам музыканта, оператор запечатлел его реакцию на то, что другой участник группы уронил на пол стакан. После этого ведущая попросила журналистов больше не затрагивать эту тему и задавать вопросы, касающиеся выступления.