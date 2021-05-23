Бастрыкин поставил на контроль дело о страшном пожаре в Удмуртии, где погибли четверо детей и двое взрослых
По мнению главы СК РФ, причины и условия гибели многодетной семьи требуют самого тщательного изучения.
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Расследование уголовного дела о причинах гибели шести человек при пожаре в селе Нылге в Удмуртии по поручению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина поставлено на контроль центральным аппаратом ведомства.
"Председатель Следственного комитета России запросил у руководителей ряда территориальных следственных подразделений доклад о ходе расследования уголовных дел и проведении процессуальных проверок", — сказано на сайте СК РФ.
По мнению Бастрыкина, причины и условия гибели многодетной семьи требуют самого тщательного изучения.
Напомним, пожар в частном доме произошёл 21 мая. В результате происшествия погибло шесть человек, в том числе четверо детей. Лайф узнал, что семья состояла на учёте как неблагополучная. Возбуждены уголовные дела о причинении смерти по неосторожности и халатности.
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