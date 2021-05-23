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Бастрыкин поставил на контроль дело о страшном пожаре в Удмуртии, где погибли четверо детей и двое взрослых

По мнению главы СК РФ, причины и условия гибели многодетной семьи требуют самого тщательного изучения.

23 мая, 07:29
<p>Фото © <a href="https://sledcom.ru/news/item/1572325/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СК РФ</a></p>

Фото © СК РФ

Расследование уголовного дела о причинах гибели шести человек при пожаре в селе Нылге в Удмуртии по поручению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина поставлено на контроль центральным аппаратом ведомства.

"Председатель Следственного комитета России запросил у руководителей ряда территориальных следственных подразделений доклад о ходе расследования уголовных дел и проведении процессуальных проверок", — сказано на сайте СК РФ.

По мнению Бастрыкина, причины и условия гибели многодетной семьи требуют самого тщательного изучения.

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Две малолетние девочки погибли при пожаре в подмосковных Мытищах

Напомним, пожар в частном доме произошёл 21 мая. В результате происшествия погибло шесть человек, в том числе четверо детей. Лайф узнал, что семья состояла на учёте как неблагополучная. Возбуждены уголовные дела о причинении смерти по неосторожности и халатности.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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