Экономист назвал причину колебания стоимости биткоина

Резкие взлёты и падения стоимости биткоина во многом зависят от громких новостей про эту криптовалюту, а также настроения спекулянтов. Такую точку зрения высказал президент российского подразделения международной ассоциации профессионалов валютного и денежного рынков ACI Russia Сергей Романчук.

"Волатильность, которая присуща криптоактивам, является их особенностью, потому что цена на них определяется прежде всего настроением криптоэнтузиастов, которое может быть подстёгнуто отдельными влиятельными персонами", — рассказал он в беседе с РИА "Новости".

По мнению Романчука, одни и те же опасения и события иногда могут влиять на разные рынки, как, например, сыграла свою роль пандемия ковида. Но больше всего котировки биткоина движет создаваемая вокруг него эмоциональная атмосфера. Так, совсем недавно Илон Маск заявил, что Tesla не будет принимать в оплату биткоины из-за неэкологичности майнинга, чем обрушил курс криптовалюты, хотя ранее новость об инвестициях Tesla в биткоин сильно добавила ему роста.

"Если отмотать ленту истории назад, то биткоин после того, как поднялся до 20 тысяч долларов, упал до 3,5 тысячи долларов. И такого же рода амплитуда возможна и в нынешних биткоинах, просто потому что в ценообразование не встроены стабилизаторы", — сказал экономист.