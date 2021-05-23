Во время ультрамарафона в Китае погиб обладатель национальных рекордов
Как сообщал Лайф, всего в результате забега в горной местности скончался 21 спортсмен из 172.
Фото © Twitter / China Xinhua News
Среди погибших во время ультрамарафона в Китае спортсменов оказался обладатель нескольких национальных рекордов Лян Цзин. Об этом пишет издание Sina.
В 2014 году 31-летний мужчина поставил рекорд, преодолев дистанцию в 149,51 километра. Спустя четыре года он превзошёл собственные показатели и пробежал 151,2 километра. Коллеги и фанаты до последнего надеялись, что Лян Цзин, включённый в список пропавших без вести, выживет, однако сегодня утром спасатели обнаружили его тело.
"Мастера всегда пытаются максимально сократить вес, поэтому не берут с собой ветровки и термоодежду. Они ставят на хорошую погоду. К сожалению, в этот раз ставка не выиграла", — рассказал порталу "Фэнмянь синьвэнь" один из участников марафона.
Напомним, забег по пересечённой горной местности на 100 километров начался накануне утром недалеко от города Байинь. Через некоторое время после старта произошло резкое ухудшение погоды: ледяной дождь, сильный ветер, упала температура. Несколько участников соревнований потерялись, после чего состязания были остановлены. На поиски пропавших без вести отправилось более 700 человек. В результате погибшим был найден 21 спортсмен.
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