Во время ультрамарафона в Китае погиб обладатель национальных рекордов

Среди погибших во время ультрамарафона в Китае спортсменов оказался обладатель нескольких национальных рекордов Лян Цзин. Об этом пишет издание Sina.

В 2014 году 31-летний мужчина поставил рекорд, преодолев дистанцию в 149,51 километра. Спустя четыре года он превзошёл собственные показатели и пробежал 151,2 километра. Коллеги и фанаты до последнего надеялись, что Лян Цзин, включённый в список пропавших без вести, выживет, однако сегодня утром спасатели обнаружили его тело.

"Мастера всегда пытаются максимально сократить вес, поэтому не берут с собой ветровки и термоодежду. Они ставят на хорошую погоду. К сожалению, в этот раз ставка не выиграла", — рассказал порталу "Фэнмянь синьвэнь" один из участников марафона.